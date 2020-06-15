В России 78-летнего ученого обвинили в продаже Китаю секретных данных о подлодках

Следствие считает, что академик сотрудничает с китайскими спецслужбами как минимум с весны 2017 года.

В России 78-летнему президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.

Как пишет «Сноб», Дзержинский суд отправил Митько под домашний арест еще в феврале, но ранее об этом не сообщалось.

Читайте такжеДвух россиян в Болгарии обвинили в шпионажеДело ученого расследует петербургское управление ФСБ. Его обвиняют в том, что во время поездки в Китай он передал китайским спецслужбам некие материалы, составляющие гостайну. Речь идет о секретной информации по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

Следствие считает, что Митько сотрудничает с китайскими спецслужбами как минимум с весны 2017 года. Отмечается, что ученый «из корыстной заинтересованности» согласился собирать для них данные, являющиеся гостайной «военного характера».

По словам адвоката ученого, документы, которые тот брал с собой за границу, «всегда касались его научной и преподавательской деятельности».

5 июня суд продлили домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и общение с сыном, который проходит свидетелем по его делу. Митько не признает вину в госизмене.

Ранее УНИАН писал, что в России американца приговорили к 16 годам колонии за «шпионаж».

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