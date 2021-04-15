В РФ переложили ответственность за ухудшение двусторонних отношений на США.

В России отреагировали на новые санкции со стороны США, пообещав дать "решительный отпор".

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"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РБК.

Захарова также заявила, что действия администрации президента США Джо Байдена не свидетельствуют о заинтересованности в нормализации отношений с Россией.

Новые санкции против России: что известно

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.

Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов.

Финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ;

Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам;

Против восьми физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма.

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Автор: Екатерина Лиманская