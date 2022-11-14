Отсутствие общего заявления по итогам саммита ставит под сомнение дееспособность "Большой двадцатки"

Нежелание Москвы назвать вторжение России в Украину войной может стать камнем преткновением для общего коммюнике саммита G20. Этот вопрос может вызвать противостояние между Россией и Китаем и партнерами Украины.

По данным Bloomberg, встреча лидеров G-20 впервые может завершиться без совместного заявления, потому что между богатыми странами и теми, кто пострадал от экономического кризиса и отсутствия продовольственной и энергетической безопасности из-за войны России против Украины.

Плохим признаком стало то, что Россия и США не смогли договориться относительно совместного заявления по итогам многостороннего саммита в Камбодже. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США и их союзников в том, что они настаивают на "абсолютно неприемлемых формулировках в отношении ситуация в Украине". Россия настаивает на том, чтобы называть вторжение в Украину "специальной военной операцией", а в РФ объявили уголовным преступлением описание ситуации в Украине как войны.

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По словам дипломатов одним из возможных сценариев является так называемое раздельное коммюнике, когда страны разделяются на группы в зависимости от их позиции по конкретному вопросу. Кроме того, возможно заявление в формате 19+1, где большая часть G-20 подпишет общий документ, а Россия даст свой документ, или резюмирование обсуждений, подготовленное принимающей стороной в Индонезии.

Отмечается, что несмотря на разногласия, Индонезия будет добивается общего соглашения.

Указано, что ключевой в этом вопросе станет позиция Китая. Пекин до сих пор не хотел подписывать коммюнике, осуждающее Россию. Возможно, Китай не считает, что полная изоляция России отвечает его интересам. Кроме того, Пекин недоволен попытками Вашингтона подтолкнуть другие страны к более жесткой позиции в отношении России, в том числе с помощью санкций.

В Пекине обеспокоены тем, что осуждение Москвы может открыть дверь для более агрессивных заявлений в адрес Китая из-за Тайваня.

Высокопоставленный французский чиновник сказал, что маловероятно, что все члены G-20 подпишут коммюнике, в котором упоминается война в Украине, и настаивает на том, что альтернативы, такие как раздельное заявление или декларация президента Индонезии, также могут сработать.

Также ожидается, что Путин пропустит виртуальное выступление на совещании по продовольственной и энергетической безопасности, а президент Украины Владимир Зеленский, возможно, подключится. То же время Лавров намерен уехать с саммита досрочно.

"По этому конкретному пункту, связанному с войной, может быть, и не будет достигнуто соглашение, но мы все равно попытаемся", - заявил министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати.

Стоит отметить, что на другие темы на саммите выделили крайне мало времени.

Саммит "Большой двадцатки" на Бали - что известно

Саммит G-20 пройдет 15-16 ноября на инлонезийском острове Бали. Кроме представителей "Большой двадцатки", в том числе России, пригласили ОАЭ и Украину. При этом недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите, но, скорее всего, в онлайн-формате.

В то же время президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился приехать на саммит. На прошлой неделе стало известно, что российского лидера все же не будет. Россию на встече лидеров представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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