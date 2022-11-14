Ограничения коснутся 14 личностей и 28 компаний.

США продолжают вводить санкции против всех, кто помогает России вести вооруженную агрессию в Украине. Страна готовится реализовать ограничения против транснациональной сети людей и компаний, которые помогали РФ приобретать военные технологии и оборудование.

Об этом министр финансов США Джанет Йеллен рассказала во время общения с журналистами на саммите "Большой двадцатки". По ее словам, под санкции попадут 14 личностей и 28 компаний, включая финансовых посредников. При этом министр не предоставила деталей о том, в каких странах находятся упомянутые физические и юридические лица.

"Это часть наших более широких усилий, чтобы помешать России в войне и закрыть ей доступ к необходимому оборудованию, через санкции и экспортные ограничения", — заявила Йеллен.

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Министр финансов также не предоставила деталей о военных технологиях, которые помогали приобретать указанные компании и личности государству-агрессору. Вместо этого, Йеллен сказала, что санкции, наложенные на военно-промышленный комплекс РФ, повлияли на военную ситуацию в Украине. Министр финансов также пообещала дальнейшую финансово-экономическую помощь от США для нашей страны.

Администрация президента Байдена ждет одобрения от Конгресса на выделение $4,5 миллиарда средств на невоенные нужды. Как только транш согласуют, Министерство финансов начнет выплачивать эти средства Украине.

Санкции против России: последняя информация

В результате санкций в России начался дефицит лекарств. Цены на медикаменты стремительно растут, а срочные операции переносятся из-за отсутствия препаратов.

Гражданская авиация РФ тоже ощутила последствия ограничений, которые были наложены в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Российские самолеты не обслуживаются, в результате чего происходят разнообразные поломки, например, лопают шины при посадке.

Как сообщила Йеллен на саммите "Большой двадцатки", в случае заключения мирного соглашения отдельные санкции могут быть пересмотрены. Однако это не значит, что с РФ сразу снимут все ограничения.

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