Япония отказалась от "сталинского" Дня Победы в Москве - СМИ

Участие премьера страны будет намекать на признание включения южной части Курил в состав СССР, что Токио считает неприемлемым.

Премьер Японии отказался ехать на празднование Дня Победы в России, что предварительно запланировано на 3 сентября.

Об этом пишет газета Асахи со ссылкой на собственные источники правительства.

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По информации издания, в этом случае мероприятия ко Дню Победы будут посвящены победе над Японией, представители которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года.

Участие премьера страны будет намекать на признание включения южной части Курил в состав СССР, что Токио считает неприемлемым.

О решении правительства уже сообщено Россию, уточняют в издании.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ приняла закон, предусматривающий перенос даты завершения Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Авторы инициативы ссылались на указ Иосифа Сталина от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией.