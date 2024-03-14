По словам эксперта, для каждого человека есть разное понятие оптимизма, поэтому Путин может черпать энергию именно из преступлений против человечества.

Президент РФ Владимир Путин уже длительное время держится за власть и не собирается ее покидать. Многих интересует вопрос, как долго может прожить российский диктатор, даже если будет находиться под наблюдением лучших в мире врачей и пересаживать себе органы чуть ли не каждый год. По словам кандидата биологических наук, генетика Елены Подгорной, при таких условиях вполне возможно, что Путин может прожить еще 50 лет.

"Давайте держать в мыслях, что генетика и медицина - это еще не все. Внешние факторы - разные по своей природе - порой оказывают очень серьезное влияние на продолжительность и качество жизни человека... Думаю, на это вполне можно рассчитывать", - рассказала она в интервью "Телеграфу".

По словам Подгорной, жить до 100 лет можно и без трансплантаций, ведь в селах Украины сотни бабушек, которые пережили голод, войну и всю жизнь выполняли тяжелый физический труд, тоже дожили до века.

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Когда у генетика спросили, есть ли такие формулы, по которым можно определить возможную продолжительность жизни человека, она ответила, что "долголетие не наследуется прямо, как цвет глаз или волос".

"За долголетие отвечает более чем 200 генов в нашем организме. Кроме того, на продолжительность жизни влияет образ жизни и окружающая среда: где вы живете, что едите, чем дышите, как часто двигаетесь", - объяснила кандидат биологических наук.

По ее словам, шансы унаследовать долголетие становятся более возможными с возрастом. Специалисты считают, что до 65-70 лет люди самостоятельно создают для себя долголетие, а уже, перейдя этот рубеж, можно рассчитывать на генетику.

"Кроме того, важную роль играют мысли. Сегодня существует множество исследований, результаты которых показывают, что оптимисты, люди с позитивным мышлением и стрессоустойчивостью всегда живут дольше, чем пессимистично настроенные люди", - добавила Подгорная.

Однако, как известно, самые известные в истории плохие люди живут довольно долго. Генетик утверждает, что позитив для каждого человека является разным.

"Если мы чувствуем себя жизнерадостными, делая добро и живя в мире с миром, подонки могут искренне радоваться и сохранять оптимизм, совершая преступления против человечества. Не имеет значения, в чем именно человек черпает эту энергию, если он позволяет ей подпитывать себя. Как бы печально это ни звучало, вполне вероятно, таких людей действительно держат на земле плохие дела", - отметила эксперт.

Президентские выборы в РФ: последние новости

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что жителей временно оккупированных территорий Украины российские оккупанты заставляли голосовать за Владимира Путина за два дня до выборов.

Как писал УНИАН, Путин обвинил Украину в том, что она пыталась сорвать его переизбрание на пятый срок, которое должно состояться 15-17 марта. Так он прокомментировал атаки Украины по РФ.

"Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", - сказал российский диктатор.

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