Он считает, что против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира.

Александр Лукашенко утверждает, что в Киеве и Варшаве спецслужбы США создали центры для раскачки ситуации на просторах всей планеты.

Читайте такжеУкраина не будет вводить санкции против Лукашенко и не общаться с белорусской оппозицией: СМИ раскрыли причиныКак сообщает БЕЛТА, об этом Лукашенко сказал журналистам во время посещения ОАО "Гомсельмаш".

Он заявил, что в данный период против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - отметил Лукашенко.

Он заявил, что, в первую очередь, эти центры, используя интернет, современные технологии, "качают всю планету".

"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" - подчеркнул Лукашенко и добавил, что на следующей неделе более подробно расскажет об этом.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Виталий Саенко