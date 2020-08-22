Заместитель Помпео переговорит с Россией и Литвой по ситуации в Беларуси – Reuters

Ранее Лукашенко отказался от предложения европейских стран стать посредниками в диалоге власти и граждан, но договорился Путиным совместно реагировать на внешние угрозы.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун вскоре посетит Россию и Литву, чтобы провести переговоры по ситуации в Беларуси.

Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, этот визит вызван тем, что официальный Вашингтон стремится к мирному урегулированию кризиса в стране, возникшего после президентских выборов, и предотвратить вмешательство России.

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В настоящее время Госдепартамент США официально не сообщает о планируемых визитах Бигуна.

Вместе с тем бывший американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Бигун планировал в ближайшие дни выехать в Москву и столицу Литвы Вильнюс, где находится оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Другой собеседник сообщил, что не знал о запланированной поездке Бигуна, однако считает, что он будет пытаться предотвратить возобновление насилия в Беларуси или вмешательство России.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

От Лукашенко требуют уйти в отставку, в городах проходят самые массовые в постсоветское время акции протеста, рабочие ключевых промышленных предприятий объявили забастовку.

С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны было задержано почти 7 тыс. участников акций. С 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить насилие и начать диалог с народом. Также лидеры четырех стран предложили стать посредниками в диалоге белорусских властей и граждан с целью мирного урегулирования ситуации в Беларуси. Однако Лукашенко заявил, что ему не нужны никакие зарубежные посредники для урегулирования ситуации в стране.

Вместе с тем Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

В Кремле после четырех телефонных разговоров Путина и Лукашенко заявили о важности невмешательства в дела Беларуси.

19 августа лидеры стран-членов ЕС договорились ввести санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси.

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Перевод: Дмитрий Шварц