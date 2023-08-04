Яцек Чапутович напомнил, что бизнес на крови приведет к трагическим последствиям.

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович разнес в пух и прах "политику гиен и шакалов" в отношении Украины. В ответ нынешний глава внешнеполитического ведомства страны Збигнев Рау указал, что Варшава с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Киеву всю необходимую помощь.

"Выяснилось, что мы ждали каких-то действий, хотели осуждения волынского преступления. Украинцы реагируют на это. Государство истекает кровью, а Польша в это время требует счетов", - заявил Чапутович интервью Polsat News.

По его мнению, это очень похоже на "политический шантаж".

Видео дня

"Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. А у нас такая политика гиен и шакалов. Временный бизнес в окровавленном состоянии приносит трагические результаты", - указал дипломат.

На это заявление отреагировал глава МИД Польши Збигнев Рау. Он напомнил, что с 24 февраля 2022 года Варшава сделала все возможное, чтобы усилить поддержку Киева и сдержать Москву.

"Польша руководствуется своими глубочайшими национальными интересами, предлагая материальную и гуманитарную помощь, необходимую для остановки российского империализма", - подытожил министр.

Отношения Польши и Украины - последние новости

Варшава с первых дней полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину оказывала Киеву всю необходимую помощь как гуманитарную, так и военную. Кроме того, Польша предоставила убежище десяткам тысяч украинцев, бегущим от войны.

При этом официальная Варшава запретила Киеву везти зерно на свою территорию после протестов местных фермеров. Якобы дешевое украинское зерно оседало на польском рынке, что привело к обвалу цен.

19 августа в Польше заявили, что запретят ввозить зерновые продукты из Украины и в дальнейшем, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского зерна. В Польше подчеркнули, что это шаг "не против украинцев, а для польских фермеров".

4 августа Варшава заявила, что инвестиции в развитие логистической инфраструктуры для наращивания экспорта украинского зерна и других агротоваров должны составить не менее 1 миллиада евро.

Вас также могут заинтересовать новости: