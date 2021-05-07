Мухаммед Нашид находится в больнице.

На бывшего президента Мальдив Мухаммеда Нашида совершили покушение. Неизвестные подложили взрывчатку возле его дома.

Читайте такжеЛукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его детейОб этом говорится в сюжете ТСН.

На данный момент Нашид находится в больнице. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

Кто стоит за покушением, неизвестно.

Сообщается, что в больнице Мухаммеда Нашида посетил нынешний мальдивский президент. Он назвал инцидент атакой на демократию, а также сообщил, что в расследовании преступления им будет помогать австралийская полиция.

Мухаммед Нашид: что он нем известно

Мохамед Нашид родился в городе Мале 17 мая 1967 года.

11 ноября 2008 года вступил в должность президента Мальдивских островов.

7 февраля 2012 года в результате политического кризиса и акций протеста Нашид объявил о своей отставке. Позже был арестован, но затем бежал из страны.

Суд же в марте 2015 года признал Нашида виновным в том, что он издал незаконный приказ задержать Абдуллу Мохамеда, что было квалифицировано судом как терроризм, и приговорил Нашида к 13 годам заключения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц