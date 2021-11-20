Польские пограничники вчера предотвратили 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

Нелегальные мигранты не прекращают попытки прорваться через польскую границу.

По сообщению Пограничной службы, 19 ноября было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, передает Польское радио.

Кроме того, зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию.

В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек, пытавшихся пробраться в Польшу, изданы постановления о выдворении.

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Как сообщила старшая штабная хорунжая Главной комендатуры Пограничной службы Эвелина Щепанська, неподалеку Дубичей Церковных несколько групп очень агрессивных мигрантов, одна из которых самая многочисленная, в составе около 200 человек, пытались прорваться в Польшу. Всем этим попыткам пограничники предотвратили.

С начала года Пограничная служба зафиксировала более 34 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, из которых 6 тыс. в ноябре.

Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Автор: Виктория Токарева