По его словам, Пригожин "сорвал корону" с Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал мнение, почему Евгений Пригожин со своими наемниками ЧВК "Вагнер" не дошел до Москвы.

"Остановились, то что не дошли 200 км., на это есть определенные причины почему именно так произошло. Имейте в виду, что Россия имеет ядерное оружие, этот аргумент она постоянно использует, как средство шантажа. Мы не знаем, пока, какие переговоры проходили и кто давал указание. Я точно могу сказать, что это не решение Пригожина, остановить, скажем так, этот поход на Москву. Это решение совершенно других людей, с кем они консультировались, как это все происходило. Я думаю, мы впоследствии узнаем и поймем, как это все происходит", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

Секретарь СНБО отметил, что Путин уже не доверяет даже членам своего совбеза и значительно усилил свою охрану. "Обращаю внимание, что Путина начали охранять. Его и раньше охраняли, но обращайте внимание, что даже в присутствии членов Совбеза, в комнате находятся охранники, чего раньше не было никогда. И количество их увеличилось в геометрической прогрессии", - подчеркнул Данилов.

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Он добавил, что ранее Путин считал себя "царем русским", но Пригожин "у него ту корону сорвал в пятницу вечером, а в субботу еще и добавил". Поэтому теперь все увидели, что "никакого короля на сегодняшний день на России не существует", а есть "дядька", который считает "что он является рулевым России".

Также секретарь СНБО считает информацию о том, что якобы в Беларуси строят лагеря для ЧВК "Вагнер", российским ИПсО. "Лукашенко это очень опытный политик. Он с 1994 года находится у власти и через короткое время будет 30 лет, как он руководит Беларусью. Он никогда не позволит, никому, строить никаких лагерей на своей территории. Это россияне распространяют для того, чтобы делать ИПСО, которые должны были повлиять на нашу страну, на Польшу, на Литву, которые имеют границы с Беларусью. Это обычная спецоперация. Я не думаю, что Лукашенко позволит делать, как Путин, отдельную какую-то армию на своей территории, которая не будет у него под контролем. Это слишком хитрый человек для того, чтобы позволять это", - констатировал Данилов.

Мятеж в России: что об этом известно

Как сообщал УНИАН, 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю. Глава ЧВК Евгений Пригожин обвинил в обстреле Минобороны РФ и пообещал отомстить министру обороны РФ Сергею Шойгу. По приказу Евгения Пригожина "маршем справедливости" войска ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Москвы. Они взяли "под контроль" военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону, однако остановили свое наступление в 200 км от российской столицы.

Пригожин развернул колонну с военной техникой по результатам переговоров c Александром Лукашенко, о которых знал Путин. В тот же вечер, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что заведенное в отношении Евгения Пригожина дело об организации мятежа, будет закрыто, а глава ЧВК "Вагнер" уйдет в Беларусь.

26 июня издание "Верстка" со ссылкой на лесничество области сообщило, что в Могилевской области Беларуси в 200 км от границы с Украиной, начали строить военный лагерь на восемь тысяч наемников ЧВК "Вагнер" и лагерей будет несколько. Площадь одного из лагерей составит 24 тысячи квадратных метров.

Также сообщалось, что 27 июня Лукашенко подтвердил приезд в Беларусь главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларусь и заявил, что "вагнеровцы" должны поделиться с беларускими военными своим опытом.

По информации Polsat News, Президент Польши Анджей Дуда сказал журналистам, что происходит передислокация отрядов ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси и предупредил ЕС об опасности. Он отметил, что надо сосредоточиться на укреплении флангов НАТО, а также обеспечении безопасности для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Сегодня Алексей Данилов заявил, что "поход" Пригожина на Москву не был постановочным. Тем не менее, он считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "не является самостоятельной фигурой", за ним стоит группа "людей в погонах", которые имеют целью сменить руководство России.

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