Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании закашлялся и сразу дал этому объяснение.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter портал tut.by.
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Сильный кашель на него напал во время того, как Лукашенко говорил о белорусской экономике.
"Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день", - пояснил он делегатам собрания, пытаясь откашляться. Те в ответ поддержали его аплодисментами.
После небольшой паузы Лукашенко продолжил выступление.
Примечательно, что многие участники мероприятия находились в зале без масок. Также не соблюдалась социальная дистанция между ними.
Коронавирус у Лукашенко: что известно
- На ранних этапах пандемии Лукашенко категорически отрицал существование и опасность коронавируса, отказываясь вводить в стране карантин.
- Впоследствии он заявил, что сам им переболел. По словам Лукашенко, болезнь была бессимптомной и он перенес ее "на ногах".
- После начала в Беларуси протестов против режима Лукашенко он начал пугать сограждан коронавирусом.
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