Ранее он уже заявлял, что перенес коронавирус "на ногах".

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании закашлялся и сразу дал этому объяснение.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter портал tut.by.

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Сильный кашель на него напал во время того, как Лукашенко говорил о белорусской экономике.

"Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день", - пояснил он делегатам собрания, пытаясь откашляться. Те в ответ поддержали его аплодисментами.

После небольшой паузы Лукашенко продолжил выступление.

Примечательно, что многие участники мероприятия находились в зале без масок. Также не соблюдалась социальная дистанция между ними.

Коронавирус у Лукашенко: что известно

На ранних этапах пандемии Лукашенко категорически отрицал существование и опасность коронавируса, отказываясь вводить в стране карантин.

Впоследствии он заявил, что сам им переболел. По словам Лукашенко, болезнь была бессимптомной и он перенес ее "на ногах".

После начала в Беларуси протестов против режима Лукашенко он начал пугать сограждан коронавирусом.

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Автор: Юрий Годован