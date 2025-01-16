В новостях - ни одного дня без Илона Маска, которого стало откровенно много даже в Украине. Сейчас, вот, топ-тема - вероятная продажа бизнесмену американской "дочки" китайского сервиса TikTok, чтобы обойти американские ограничения. То есть, теперь Маск не только будет писать чушь об Украине (мы, оказывается, "виноваты" еще и в пожарах в Калифорнии), но и снимать их в формате видео...

Если это произойдет, то, уже владея "хвитером", Маск станет самым влиятельным медиамагнатом в США. Неким "Рупертом Мердоком" 21-го века, медиаимперия которого традиционно работала в пользу республиканцев, но потеряла влияние именно из-за соцсетей (которые в целом "прибили" традиционные ТВ и газеты). Те самые соцсети, влияние в которых сейчас и расширяет Маск. Но в пользу не просто республиканцев, а именно трампистов.

Он пытается расширять влияние в медиа, при каждой возможности пишет плохое об Украине, поддерживает правых популистов в Германии и Британии и тайно продает в РФ Starlink... Премьер Италии Мелони сказала, что он "гений, которого воспринимают как чудовище". Потому что он сам себя ведет как "чудовище", которое стремится "прогнуть" мир под себя.

Зачем это все ему, и как это связано с доходами Tesla и SpaceX? Давайте "расшифруем" стратегию Маска, чтобы понимать, как реагировать на его нападки на нас.

Видео дня

Начнем, однако, не с Украины, а с сети TikTok - как так сложилось, что ее филиал в США хотят продать Маску, и почему это вообще должно нас беспокоить? Это давняя история, которая связана с попытками американских законодателей запретить в США эту китайскую соцсеть. Преимущественно - демократов, что довольно интересно. Ведь "запрет" и "демократы" в одном предложении звучит парадоксально, но уж как есть. Запретить ее пытаются именно потому, что суть ее не просто в массовом распространении видео, а в алгоритмах, по которым эти видео распространяются.

Уже фактически доказано, что "играют" эти алгоритмы против политиков, которые не поддерживают нарративы Поднебесной и выступают за усиление США и ЕС. Доказано это на примере Румынии, где именно благодаря рекламе в TikTok чуть не победил ультраправый и пророссийский кандидат Келин Джорджеску. После этого и в Европе начали расследование против китайской соцсети.

В собственно же США TikTok в 2024 году стал важной платформой для распространения нарративов трампистов, с чем и пытались бороться демократы, и против чего выступил Трамп и его окружение. Это при том, что сам же Трамп образца 2020 года и издал указ "о борьбе с угрозой TikTok", который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance.

Но уже прошло чуть больше 45 дней - 4 года, собственно - однако судебная тяжба в США до сих пор продолжается, потому что частная собственность в США - это "святое", и так просто государство не может что-то отобрать у, формально, законопослушного инвестора. Впрочем, финал этой драмы уже близок и американский филиал TikTok должен найти какого-то владельца. А Маск тут как тут.

И это для нас тоже важный "звоночек", учитывая активность в TikTok откровенно антиукраинских сил, поддерживаемых Кремлем. Речь как о разного "калибра" евроскептиках и ультраправых в ЕС, так и о собственной "пятой колонне" - таких, как Бойко, который развел довольно значительную активность в китайской соцсети в ожидании возможных выборов.

Выборы и склонность "рядовых" граждан не только в Украине, но и в целом в мире к быстрому восприятию различных фейков, теорий заговора и просто "альтернативной" точки зрения (в том числе от "альтернативно одаренных" людей, которых в TikTok полно) общеизвестны. И чем больше "дичи" происходит в видеоролике, тем большей аудитории алгоритмы TikTok его покажут. А создать фейк значительно проще, чем его развенчать.

Маск же, как известно, уже и без TikTok активно продвигает правых популистов в Германии и Британии. И вроде бы даже имел прямые встречи с лидерами РФ и КНР. О важности TikTok для мировой и украинской политики, как "фабрики фейков", все понятно. Это значительный фактор дестабилизации на Западе в целом, что выгодно Китаю, России и всем остальным "антиглобалистам-авторитаристам". Но вернемся к мотивам Маска - зачем это ему?

Все просто - он достиг "потолка" в своей бизнес-экспансии в США. Ему нужно продвижение по всему миру и, в первую очередь, по так называемому "глобальному Югу", центром которого является сейчас Китай.

Современных республиканцев можно разделить на "изоляционистов", "неоконсерваторов" и "китаеведов". Первые просто выступают за полную изоляцию США от... всего, а в первую очередь - от мигрантов (и уже конфликтуют с Маском, кстати, потому что он тоже мигрант из ЮАР). Вторые - это "вменяемые республиканцы", но они в меньшинстве. А вот "китаеведы" говорят о приоритете на сопротивление экспансии Китая. Они поддерживают распределение сфер влияния в Азии и мире с Поднебесной через "соглашение с позиции силы". И Илон Маск в этой системе играет роль некоего "адвоката" Китая и выступает за распределение сфер влияния без конфликта.

А где Китай, там и его сателлиты - РФ, Венгрия, Словакия и другие. Любая страна Европы и мира, где к власти придут "антинатовцы" и "евроскептики", станет зависимой от Кремля и, опосредованно, от Поднебесной (потому что сам Кремль зависим от Пекина).

Важно, что Маск это делает не от хорошей жизни. Его бизнес-империя постепенно входит в кризис. А что такое кризис для Маска? Это уменьшение перспектив для масштабирования и расширения. Потому что все его проекты так или иначе основаны не на прибыльности, а на хайпе и ажиотаже относительно инноваций. Та же Tesla годами оставалась убыточной. А уже по итогам 2024 года достигла потолка продаж и демонстрирует динамику даже хуже, чем ожидали пессимисты. Нет, этот бизнес не рухнул. Но у него больше нет перспектив к масштабированию. По крайней мере, в западном мире. Маску отчаянно нужны новые рынки сбыта.

И не только для Tesla. Наиболее перспективным его активом сейчас является SpaceX. Не только благодаря успешной разработке ракет, но и благодаря системе спутников и сети Starlink. Доступ к которой до сих пор продают в РФ - даже российским военным через обходные пути. Что наглядно демонстрирует, насколько Маску важны не только западные, но и "восточные" рынки, к которым уже стоит относить и РФ.

А демократы в США и различные евроцентристы со своими санкциями этому мешают. А почему санкции? Из-за Украины. Поэтому и такая ненависть именно к Украине и всем, кто нас поддерживает - потому что мы нарушаем "бизнес-план" Маска по экспансии его товаров и услуг на весь мир. Более того, если в Германии придет к власти проукраинский Мерц, да еще и Фицо и Орбан потеряют позиции (а без российского газа и нефти они постепенно власть будут терять), то на планах экспансии Маска можно вообще будет ставить крест или "Х", как он сам бы сказал.

Поэтому ему так нужно не просто как-то расшатать общественное мнение под выборы в Германии и Европе в целом, а буквально посадить везде правых популистов, таких "мини-Трампов", которые бы делали то, что Маску выгодно. С точки зрения олигархов это и есть настоящая власть. А то, что стартом для успеха того же SpaceX стали именно государственные заказы, ни для кого не секрет.

Поэтому нам и нашим партнерам важно понимать мотивы Маска и, возможно, предлагать какие-то выгодные решения. Сейчас это выглядит маловероятно, потому что любые антироссийские и антикитайские инициативы ведут его к недополученным прибылям, однако к каждому бизнесмену можно подобрать свой "ключик". В этом направлении тоже нужно думать. "Пряник" и "кнут" - это основа любых сложных переговоров.

...Есть большая вероятность, что Маск "зарвется" и сам Трамп рано или поздно устанет от его манипуляций. Но когда это произойдет - на второй день после инаугурации или на четвертый год, да и сможет ли американских президент с этим что-то сделать, мы знать не можем.

Андрей Попов