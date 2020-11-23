Пату поставили диагноз в марте 2013 года, через месяц после его 30-летия.

В возрасте 37 лет умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Квинн.

Читайте такжеАмериканец стал первым человеком, который в одиночку пересек Антарктиду (фото)Об этом сообщает Ассоциация БАС.

"Мы глубоко сожалеем о том, что Пат Квинн умер сегодня. Пат был соучредителем Ice Bucket Challenge для БАС и вдохновил миллионы людей по всему миру", – говорится в сообщении.

Пату поставили диагноз боковой амиотрофический склероз в марте 2013 года, через месяц после его 30-летия. Сразу же после этого он решил, что хочет изменить ситуацию в сообществе ALS.

Следуя примеру своего друга, покойного Пита Фрейтса, он создал свою собственную команду сторонников, чтобы повысить осведомленность, и собрать средства для борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

"Время - забавная штука. Все может измениться в одно мгновение, или ничто не может измениться в течение десятилетий. Никогда не знаешь, что принесет жизнь. Важно использовать каждый момент и жить так, чтобы это двигало тобой, двигало другими. Сделайте свое время здесь целенаправленным и подлинным", - говорил Патрик Квинн во время одного из своих выступлений.

Флешмоб Ice Bucket Challenge

Ice Bucket Challenge получил известность летом 2014 года. Тогда в нем приняли участие многие мировые знаменитости, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, учредитель Facebook Марк Цукерберг, бывший президент США Джордж Буш, писатель Стивен Кинг, музыканты, актеры и многие другие.

За два месяца на финансирование исследований было пожертвовано более $115 млн.

В 2014 году один из основателей акции Кори Гриффин трагически погиб в возрасте 27 лет. Кори принимал участие в мероприятии по сбору средств для фонда ALS. Ему вместе с командой удалось собрать около $100 тыс., которые пойдут на разработку лекарств от бокового амиотрофического склероза. Кори нырнул в Атлантический океан близ острова Нантакет с крыши здания Juice Guys и не смог выплыть.

В 2017 году американец Энтони Сенеркья, который вдохновил людей на благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался в возрасте 46 лет.

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Автор: Людмила Жерновская