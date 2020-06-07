Бэнкси посвятил работу проблеме расизма и прокомментировал ситуацию в США

Художник возложил ответственность за ситуацию на "белую систему".

Уличный художник Бэнкси прокомментировал проблему расизма, а также представил новую работу, посвященную убийству Джорджа Флойда и массовым беспорядкам в США.

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В своем Instagram он опубликовал иллюстрацию, на которой изображен стихийный мемориал с американским флагом и портретом. На портрете – неясный черный силуэт.

Свою работу Бэнкси сопроводил комментарием, где возложил ответственность за ситуацию на «белую систему».

«Сначала я подумал, что мне лучше заткнуться и послушать, что говорят о проблеме черные люди. Но почему? Ведь это не их проблема, а моя. Люди с иным цветом кожи терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она затапливает квартиры людей, живущих внизу. Эта дефектная система несет им страдания, но не их задача ее чинить. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху. Это проблема белых. И если белые ее не решат, кто-то поднимется наверх и выбьет дверь», — говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис во время задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда. Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так и в других городах США, которые переросли в массовые беспорядки и погромы.

Акции протеста против расизма и полицейского произвола тем временем проходят далеко за пределами Соединенных Штатов.

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