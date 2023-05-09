В прошлом году во время такой же попытки Андреева облили красной краской.

Активисты в Варшаве снова не позволили послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы к памятнику советским воинам. В прошлом году его попытка также провалилась - тогда его еще и облили красной краской.

Как сообщает Polsatnews, Андреева возле кладбища, где расположен мемориал, ожидали протестующие, а в землю на кладбище были воткнуты сотни украинских флагов. На видео с места события слышно, что активисты включили запись звуков взрывов и сирен, а также скандируют "террористы" и "рашисты". Через некоторое время посол сел в машину и уехал.

При этом Андреев заявил, что неудача его "никоим образом не расстраивает". На вопрос, предпримет ли он еще одну попытку возложить цветы, он ответил: "Вы видите, что такой возможности нет".

Видео дня

Издание отмечает, что ранее российская сторона обратилась в МИД Польши за "организацией охраны общественного порядка" в связи с Днем Победы. В то же время, в Польше предостерегли российскую сторону от каких-либо церемоний в этот день, напомнив о произошедшем в прошлом году.

"Я очень хорошо помню, что произошло в прошлом году. Я надеюсь, что сегодня посол воздержится от провокационных шагов", - прокомментировал советник президента Марчин Пшидач.

Инцидент с послом России в Польше 9 мая

Прошлая попытка Сергея Андреева возложить цветы к советскому мемориалу закончилась неудачно - его облили красной краской.

Ранее в этом году в преддверии 9 мая экс-омбудсмен Сергей Астахов припомнил этот случай и выразил недвусмысленные угрозы в адрес польского посла в России, заявив, что посол Польши после такого "должен был плавать в Москва-реке". В Министерстве иностранных дел Польши в ответ на эти угрозы вызвали посла России в Польше Сергея Андреева и вручили ему ноту протеста.

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