Российский чиновник заявлял, что посол Польши должен "плавать в Москва-реке".

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Российской Федерации Сергея Андреева в связи с публичными угрозами убить польского посла от бывшего омбудсмена РФ по делам детей Павла Астахова

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Лукаш Ясина, представителю РФ предоставили ноту протеста относительно заявления о призывах к убийству посла Кшиштофа Краевского со стороны российского чиновника.

"Польская сторона выразила решительный протест относительно сложившейся ситуации и надеется на немедленное возбуждение уголовного дела и немедленное наказание виновного", – добавил представитель ведомства.

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Угрозы послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому

9 мая прошлого года на посла России в Варшаве было совершено нападение – его облили краской во время возложения цветов к могилам советских военных.

Накануне нынешнего 9 мая российский экс-омбудсмен Сергей Астахова вспомнил этот инцидент и рассыпался угрозами в адрес польского посла. Он намекнул на убийство Кшиштофа Краевского, заявив, что польский посол должен был "плавать в Москва-реке".

МИД Польша осудило заявление Павла Астахова и обратилось к России с требованием соблюдать Венскую конвенцию и гарантировать безопасность дипломатов. В администрации президента Польши Анджея Дуды, комментируя заявления российского чиновника, заявили, что сегодня жить в России – "большая угроза не только для дипломатов, но и для простых россиян".

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