Из-за плотного дыма в Пекине не видно небоскребы, автострады перекрыты (фото)

Из-за смога в Пекине утром 16 января закрыли автомобильные дороги. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на китайское информагентство «Синьхуа», перекрыты автострады в направлении Шанхая, Харбина и Пингу, а также трасса Дацин-Гуанчжоу.

Смог начал собираться в городе в среду, 15 января, в течение ночи его плотность продолжала расти. Из-за плотного дыма на улицах не видно небоскребы, сообщает агентство со ссылкой на очевидцев.

Как сообщили в пекинском департаменте по охране окружающей среды, ожидается, что днем 16 января видимость в городе будет ниже пятисот метров. Уровень загрязнения достиг «желтой» отметки, то есть второго из четырех по китайской шкале.

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Высокий уровень загрязненности воздуха является постоянной проблемой для Пекина. Чтобы снизить объем выхлопов, городские власти ввели ограничения на использование автомобилей в будние дни. Кроме того, они пытаются приостанавливать работу расположенных поблизости заводов. Хотя считается, что основной причиной загрязнения являются автомобильные и промышленные выхлопы, в конце 2013 года власти китайской столицы также распорядились закрыть сотни уличных шашлычных.