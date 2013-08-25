Россия потратит на единство нации почти 7 миллиардов рублей

Документ, разработанный Минэкономразвития, опубликован на сайте правительства РФ утром 25 августа, сообщает Lenta.ru.

В рамках ФЦП планируется выделить 6766,35 миллиона рублей, в том числе 4581,91 миллиона из федерального бюджета и примерно 2184,44 миллиона из бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов.

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Цель ФЦП — укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), подчеркивается в справке к документу. Предполагается, что реализация программы приведет к укреплению единства российской нации и развитии единого этнокультурного пространства России, к прогнозированию межнациональных и межрелигиозных конфликтов, к снижению экономического ущерба от них, к улучшению инвестиционной привлекательности регионов, в том числе Северного Кавказа, к росту эффективности использования этнокультурного потенциала страны, а также к улучшению этнокультурного и социального самочувствия коренных народов России.

Как сообщало РИА Новости, в проекте ФЦП финансирование программы было заложено в объеме 38 миллиардов рублей, однако в ходе работы над документом оно было существенно сокращено.