США предостерегают Египет от ареста Мурси и его сторонников

"Я призываю армию Египта двигаться быстро и ответственно к возврату всей власти в руки демократически избранного гражданского правительства через равноправный и транспарентный процесс, а также избегать любых произвольных арестов президента Мурси и его сторонников", - цитирует заявление РИА Новости.

По данным египетских СМИ, силы безопасности уже издали распоряжение об аресте 300 "Братьев-мусульман". Кроме того, в ночь на четверг были арестованы верховный лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа, его заместитель Рашад аль-Байюми и глава созданной на базе движения Партии свободы и справедливости Саад аль-Кататни. Самого Мурси вывезли в штаб-квартиру военной разведки.