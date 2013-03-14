Болгария осталась без парламента

Полиция также сняла ограждения вокруг здания, которые находились здесь последний месяц, и были призваны защитить депутатов от гнева толпы, протестующей против растущих цен на электроэнергию, сообщает портал Vesti.ru.

"Этот парламент уходит не преждевременно, а досрочно, поскольку наступило время для роспуска. И все это чувствуют в этом зале, ощущается это и во всей Болгарии. Я разделяю ответственность относительного того, что мы не успели сделать. Поэтому сегодня депутаты уходят, но парламентаризм остается”, — подчеркнул спикер парламента Цецка Цачева.

Как напоминает ИТАР-ТАСС, 41-е Народное собрание в последний месяц своей работы окончательно остановило проект АЭС "Белене" после проведенного референдума, а также приняло решение о выходе из проекта по строительству нефтепровода "Бургас — Александруполис". Оппозиция в лице социалистов объявила о бессмысленности голосования по данным вопросам, поскольку парламент утратил народное доверие.

Парламент Болгарии 21 февраля принял отставку премьер-министра республики Бойко Борисова и Совета министров. По закону, после ухода правительства и назначения временного Кабинета министров, главный законодательный орган страны должен быть распущен. Президент республики Росен Плевнелиев назначил дату досрочных парламентских выборов на 12 мая.

Решение уйти с поста вместе со всем кабинетом болгарский премьер принял в связи с массовыми протестами против высоких цен на услуги ЖКХ.