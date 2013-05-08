Евроинтеграция Молдовы под угрозой из-за политического кризиса

Об этом говорится в его заявлении, текст которого передан агентству УНИАН.

“С большой обеспокоенностью я наблюдаю за углублением политического кризиса в Молдове. В случае продолжения политические споры могут сбить с курса усилия страны на европейскую интеграцию”, - отмечается в заявлении.

Шульц выразил обеспокоенность принятыми на минувшей неделе в парламенте Молдовы изменениями к ряду законов, в частности, относительно отставки судей Конституционного суда, что, по его словам, может иметь негативные последствия для демократического развития Молдовы.

“Эти изменения были приняты слишком быстро и без надлежащих консультаций и подготовки. Они были жестко раскритикованы Советом Европы и Венецианской комиссией”, - обратил внимание Шульц.

Он выразил убеждение в том, что эти изменения должны быть пересмотрены ради стабильности верховенства права в стране.

По словам президента Европарламента, в последние годы Кишинев существенно продвинулся на пути европейской интеграции, однако последние события в парламенте страны могут свести эти усилия на нет.

По теме: В Молдове правительственный кризис

“Конструктивное сотрудничество между всеми политическими силами нужно для сохранения проевропейской ориентации страны. Сотрудничество – основное для достижения необходимого прогресса для завершения подготовки Соглашения об ассоциации и продвижении вперед в выполнении Плана действий по либерализации визового режима до проведения саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре”, - отметил Шульц.

Он подчеркнул, что Европарламент готов способствовать в осуществлении политического диалога в стране при необходимости.

Как сообщал УНИАН, 3 мая парламент Молдовы принял изменения к Конституции, которые, в частности, предусматривают возможность отзыва парламентом судей Конституционного суда.