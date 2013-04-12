В США обнародован «список Магнитского»

Следователи Павел Карпов и Олег Сильченко, а также экс-сотрудница ФНС Ольга Степанова попали в обнародованный сегодня в США "список Магнитского", который предусматривает санкции в отношении лиц, подозреваемых американской стороной в нарушении прав человека в России. Об этом сообщают РИА «Нововсти».

Согласно списку, размещенному на сайте Минфина США, санкции предусмотрены в том числе в отношении российских судей Алексея Криворучко и Елены Сташиной, а также бывшего замглавы СК при МВД Олега Логунова.

Всего в списке содержатся 18 фамилий.

Данный закон, названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, был принят конгрессом США в конце 2012 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.