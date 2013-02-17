Действующий президент Эквадора может выиграть сегодняшние выборы в первом туре

На пост главы государства претендуют 8 кандидатов, среди которых - действующий Президент Рафаэль Корреа, передает РИА «Новости». По данным последних опросов, за него готовы проголосовать около 50% граждан, имеющих право голоса. Основной соперник Р.Корреа - экс-банкир Гильермо Лассо - может рассчитывать на поддержку 20% эквадорцев.

Для победы в первом туре претенденту необходимо получить половину плюс один из признанных действительными бюллетеней, или же набрать простое большинство голосов (более 40%), но при этом уйти в отрыв от ближайшего кандидата с преимуществом в 10%. В случае необходимости 7 апреля будет проведен второй тур, в нем будут участвовать два кандидата, набравшие больше всего голосов.

Всего в выборах примут участие около 11,6 миллиона эквадорцев, для которых процедура участия в голосовании является обязательной. Традиционно, как и во многих других странах Латинской Америки, день выборов в Эквадоре объявлен безалкогольным, продажа горячительных напитков запрещена в любом виде и в любых заведениях.