Соболев рассказал, как в ПАСЕ возник конфликт вокруг политзаключенных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

С.Соболев объяснил, что при рассмотрении вопроса о мониторинге выполнения обязательств Азербайджаном, Мониторинговый комитет подал резолюцию, в которой содержался целый раздел о наличии политзаключенных в Азербайджане.

По словам С.Соболева, в этом разделе были фамилии 42 человек, признанных международными организациями лицами, которые подпадают под термин «политический заключенный», определенный ранее принятой резолюции ПАСЕ. С.Соболев заявляет, что все члены украинской делегации от оппозиции поддержали эту резолюцию, подтверждение чего можно найти на официальном сайте ПАСЕ.

В то же время, по словам народного депутата от «Батькивщины», в процессе рассмотрения вопроса по Азербайджану была предложена отдельная резолюция о политзаключенных, в которую было включено больше фамилий, но в этот список попали лица, которые, например, вели вооруженную борьбу за установление шариата на территории Азербайджана, лица, прямо причастные к иранским спецслужбам, и другие.

По теме: Президент Азербайджана помиловал политзаключенных

«Именно поэтому при обсуждении этого вопроса на заседании группы Европейской народной партии было принято решение ни в коем случае не дискредитировать термин «политический заключенный» каким-либо подозрением, которое бы в будущем могло бы сделать невозможным установление этого термина. Наша группа в полном составе поддержала доклад Мониторингового комитета, в котором есть четкий раздел, на 13 страницах, в котором определен перечень фамилий лиц, которые прямо подпадают под резолюцию ПАСЕ относительно политзаключенных, в частности, это незаконно заключенные политики, журналисты, общественные деятели», - сказал С.Соболев.

Он добавил, что если бы в список азербайджанских политзаключенных попало бы хоть одно лицо, причастное к экстремистским организациям, к террористическим акциям или к экстремистским течениям, это имело бы негативные последствия в будущем при установлении статуса политических заключенных людям, осужденным за политическое преследование.

По теме: Делегаты от Батькивщины не поддержали резолюцию ПАСЕ, за которую агитировали

Как сообщал УНИАН, во время голосования за резолюцию о политических узниках в Азербайджане депутат от “Батькивщины” Владимир Арьев воздержался, а депутаты Сергей Соболев и Леся Оробец не голосовали.

Во время выступлений при обсуждении доклада В.Арьев и Л.Оробец призвали международное сообщество к введению персональных санкций против тех лидеров постсоветских стран, которые нарушают права человека.

С.Соболев также проводил параллели между Азербайджаном и Украиной и отмечал необходимость поддержать резолюцию о политзаключенных.

23 января вечером ПАСЕ не смогла принять резолюцию Кристофа Штрассера о политических заключенных в Азербайджане. "За" проголосовали 79 членов ПАСЕ, "против" – 125, воздержались – 20.