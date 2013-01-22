В техасском колледже неизвестные открыли стрельбу: есть раненые

Как сообщает KPRC-TV, задержан один подозреваемый. В полиции отказались сообщить, является ли он предполагаемым стрелком, Lenta.ru.

В розыск объявлен еще один подозреваемый в причастности к стрельбе: это черный мужчина 18-20 лет. Ему удалось покинуть кампус и сбежать.

Сообщается также, что студентам и сотрудникам колледжа пока приказали оставаться на месте и не покидать кампус. Повышенные меры безопасности приняты еще в четырех кампусах, расположенных поблизости.