Обама: Каддафи – угроза для ливийского народа

Президент США Барак Обама заявил во вторник, что Муаммар Каддафи будет представлять потенциальную угрозу для народа Ливии, если он останется у власти.

Ранее, замечает Би-би-си, представители американских властей подчеркивали, что устранение Каддафи от власти не является одной из целей военных действий в отношении Ливии.

В то же время они отмечали, что хотели бы видеть завершение его правления.

Как сообщает Associated Press, сегодня американское командование заявило, что рассматривает возможность применения любых средств в ответ на действия войск Каддафи против городов, занятых повстанцами.

По имеющейся информации, снайперы и танки войск Каддафи терроризируют население г.Мисураты, единственного города в западной части страны, занятого повстанцами. Жители лишены электричества, испытывают острую нехватку продовольствия и воды.