В Ираке убили двух сотрудников американской телекомпании ABC

В Ираке погибли двое сотрудников американской телекомпании ABC.

Об этом сообщается на сайте телекомпании ABC со ссылкой на президента корпорации Дэвид УЭСТИН.

В результате нападения неизвестных погибли оператор 33-летний Аля Ульдин Азиз и звукооператор 26-летний Саиф Лаит Юсуф, говорится в заявлении компании. Они возвращались домой с работы, когда их машину на двух автомобилях заблокировали неизвестные боевики и потребовали выйти. Всю ночь мужчины считались пропавшими без вести, и лишь утром об их смерти было объявлено официально.

"Они в самом деле были нашими ушами и глазами в Ираке. Там много мест, где иностранцам появляться опасно, но у нас была храбрая съемочная группа. Теперь они умерли, а мы без них ослепли", - заявило руководство телекомпании.

У оператора А.Азиза осталась семья: жена, мать и две дочери. У С.Юсуфа осталась невеста, мать, а также братья и сестры.

Журналисты и сотрудники СМИ в Ираке часто подвергаются нападениям. По данным Комитета по защите журналистов, за более чем четыре года войны в Ираке погибли 102 журналиста и 39 сотрудников СМИ, взяты в заложники 48 журналистов.