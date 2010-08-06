Главной угрозой для США остается Аль-Каида

"Аль-Каида" и особенно ее центральная ячейка в Пакистане оставались в 2009 году наиболее опасной террористической организацией, говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе Госдепартамента США по терроризму.

"В 2009 году "Аль-Каида" и ее ядро в Пакистане оставалась наиболее опасной террористической организацией, угрожающей национальной безопасности США. Она по-прежнему совершает мощные атаки на США и объекты интересов США по всему миру. "Аль-Каида" продолжает рекрутирование и обучение боевиков, а также привлечение в свои структуры жителей Западной Европы и Северной Америки. Более того, "Аль-Каида" с переменным успехом продолжает попытки установить партнерские отношения с другими террористическими организациями для расширения возможностей", - говорится в почти 300-страничном документе.

Вместе с тем госдепартамент отмечает успех пакистанских властей в противостоянии "Аль-Каиде".

"Тем не менее, эта организация пережила серьезный регресс в 2009 году. Группировка находится под серьезным давлением в Пакистане, против нее проводятся военные операции, уничтожаются опорные пункты, ликвидируются активисты. В результате "Аль-Каида" сталкивается с трудностями при сборе средств на террористическую деятельность, тренировку наемников и планирование операций вне региона. Помимо этого, "Аль-Каида" потерпела неудачу в операциях против правительств мусульманских стран, призванных вызвать нестабильность", - цитирует доклад РИА "Новости".

В докладе отмечается, что в 2009 году наметилась тенденция на снижение популярности "Аль-Каиды" в мусульманском мире. Причиной тому стали "неразборчивые" действия группировки в Алжире, Саудовской Аравии, Пакистане и Индонезии, которые привели к увеличению количества мусульман, считающих, что в результате атак страдают безвинные люди.

"Растет число консервативных священнослужителей и бывших боевиков, которые высказываются против поддержки "Аль-Каиды", - отмечается в документе.

Наиболее активные и опасные ячейки и последователи "Аль-Каиды" в настоящее время находятся в Африке, делает вывод госдепартамент.

В 2009 году у террористов значительно возрос интерес к кибератакам на США, а также использованию компьютерной техники. У многих террористических организаций появились свои сайты и форумы.

"До сих пор такие атаки не были успешными. Террористы также использовали киберпространство для перемещения финансовых потоков, однако и в этой области при международном сотрудничестве был достигнут значительный прогресс в пресечении финансирования терроризма", - отмечается в докладе.