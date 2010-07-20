17 активистов "синих ведерок" задержаны милицией в Москве

Семнадцать активистов «Общества синих ведерок», которые выступают против засилья автомобилей со спецсигналами, были задержаны накануне вечером в Москве.

Как сообщил радиостанции "Эхо Москвы" один из участников флеш-моба Дмитрий Зворыкин, активисты, как всегда, пришли на встречу с синими ведерками и воздушными шариками, а также несли на импровизированных носилках большое ведро.

Они прошли от Манежной площади мимо Большого театра, Лубянки, ОВД "Китай-город" до Большой Ордынки, где и произошло задержание.

Стражи порядка, не объясняя причин, затолкали активистов в милицейский автобус.

Освобождены ли они сейчас – неизвестно. Милиция пока не комментирует инцидент.