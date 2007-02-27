Разведка США: Путин находится под влиянием консерваторов

Владимир Путин прислушивается к советам тех фигур в его окружении, которые очень консервативны и подозрительно относятся к Соединенным Штатам, утверждает директор национальной разведки США Майкл Макконнелл.

"Те, к кому он прислушивается, крайне консервативны, очень подозрительны по отношению к США и интерпретируют события, доказывая, что Россию унижают или сковывают ради продвижения США", - заявил Макконнелл на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

На просьбу заместителя главы комитета по вооруженным силам, сенатора-республиканца Джона Уорнера прокомментировать недавнее выступление Путина на конфeренции в Мюнхене, которое сенатор сравнил с известным выступлением Никиты Хрущева в ООН, глава американской разведки сообщил, что для спецслужб США речь Путина стала сюрпризом.

"Честно говоря, ряд тех из нас, кто наблюдали за старым Советским Союзом и сейчас наблюдают на сегодняшней Россией, были удивлены, но когда мы посмотрели на речь, в ней не было ничего значительно нового - просто все это было впервые собрано воедино и заявлено таким образом..." - заявил Макконнелл.

На вопрос, чем он может объяснить такое выступление российского лидера, Макконнелл сказал: "Возможно дело в том, что Путин уезжал оттуда (из Мюнхена) на Ближний Восток и... таким образом настраивал себя на этот конкретный визит".

Он также отметил, что в США обратили внимание на последовавшее затем некоторое смягчение российской позиции.

По просьбе сенаторa Уорнера он также дал оценку ситуации с демократией в России.

"Продвижение к демократии сделало шаг назад в России", - утверждал Макконнелл, сообщив, что, по данным американских спецслужб, сейчас в РФ "больше возможностей для контроля над населением, партиями и так далее".

РИА «Новости»