В Молдове четыре партии создали коалицию

Четыре партии, получившие большинство на досрочных парламентских выборах в Молдове 29 июля, создали коалицию под лозунгом "За европейскую интеграцию".

Как передает РИА «Новости», о создании коалиции сообщили журналистам лидеры либерально-демократической партии Влад ФИЛАТ, либеральной партии Михай ГИМПУ, демократической партии Мариан ЛУПУ и альянса "Наша Молдова" Серафим УРЕКЯНУ.

"Внешняя политика Молдовы будет основана на триедином принципе. Первое - европейская интеграция. Второе - восстановление добрых отношений с соседними государствами Украиной и Румынией. Третье - стратегическое партнерство с нашим восточным партнером Российской Федерацией. Это наша общая платформа", - заявил М.ЛУПУ.

В сумме эти три партии обладают 53 мандатами из 101. Этого, однако, не хватает для избрания своего кандидата на пост Президента. По Конституции, главу Молдавского государства избирает парламент. Для этого необходим 61 голос. Коммунисты, получившие 48 мест в парламенте, ранее заявили, что готовы уйти в "жесткую оппозицию".

Досрочные выборы и были назначены из-за того, что по итогам прошедших 5 апреля выборов правящей партии коммунистов не хватило одного депутатского мандата для избрания Президента Молдовы, а оппозиционные партии отказались поддержать кандидата от коммунистов. Дату первого заседания парламента определяет Президент страны. Заседание должно состояться не позднее 29 августа, то есть в месячный срок со дня проведения выборов.