Грузия обязательно добьется объединения страны - Саакашвили

Грузия мирным путем и при поддержке мирового сообщества обязательно добьется объединения страны.

Об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в своем выступлении в городе Гори, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, "составными частями этой мирной борьбы за объединение страны станет экономическое возрождение Грузии, развитие демократических институтов, дальнейшая интеграция с Европой, создание благоприятных условий абхазам и осетинам для проживания в демократической Грузии".

М.СААКАШВИЛИ считает, что мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.