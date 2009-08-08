Грузия обязательно добьется объединения страны - Саакашвили
12:13, 08 августа 2009Мир
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"Мирным путем и при поддержке"
Грузия мирным путем и при поддержке мирового сообщества обязательно добьется объединения страны.
Об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в своем выступлении в городе Гори, передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, "составными частями этой мирной борьбы за объединение страны станет экономическое возрождение Грузии, развитие демократических институтов, дальнейшая интеграция с Европой, создание благоприятных условий абхазам и осетинам для проживания в демократической Грузии".
М.СААКАШВИЛИ считает, что мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.
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