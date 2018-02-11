На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружен один черный ящик - МЧС России

В МЧС отметили, что никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом Ан-148, о чем сообщали СМИ, на месте крушения не найдено.

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружен один черный ящик.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на совещании оперативного штаба сообщил представитель МЧС России, который работает на месте катастрофы.

«Мы обнаружили один самописец», - сказал он.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения самолета будет вестись круглосуточно. «Продолжается поисково-спасательные операция. Спасательные работы будут вестись круглосуточно», - отметил он.

По его словам, в аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, оказывая помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа.

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В МЧС отметили, что никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом Ан-148, о чем сообщали СМИ, на месте крушения не найдено.

На сайте МЧС обнародован список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета Ан-148. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.