Военные корабли поймали сигнал от черных ящиков самолета Air France

Французские военные корабли зафиксировали слабый сигнал, идущий от "черных ящиков" разбившегося самолета Airbus A330 авиакомпании Air France, сообщает на своем сайте газета Le Monde.

Официального подтверждения этой информации со стороны Air France пока не последовало, сообщает Лента.ру.

По данным газеты, на поиск бортовых самописцев, которые лежат на дне Атлантического океана, направлена мини-субмарина. В районе крушения находятся две мини-подлодки Nautile, которые способны работать на глубине до 6 тысяч метров. Эти же субмарины исследовали остов "Титаника" в конце прошлого века.

Ранее высказывались опасения, что найти ящики не удастся, так как они могли опуститься на самое дно океана. Поиски также осложняет сложный рельеф дна в этом районе. 4 июня было объявлено, что "черные ящики" будут посылать радиосигналы в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, Airbus A330, на борту которого находились 228 человек, разбился 1 июня. К настоящему моменту обнаружены 50 тел погибших, 11 из которых опознаны. Самолет летел из Рио-де-Жанейро в Париж. Причины катастрофы неизвестны.