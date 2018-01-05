Астролог дал прогноз насчет опасности ядерной войны в 2018 году

Известный астролог Влад Росс дал прогноз касательно опасности ядерной войны на планете.

Читайте такжеАстролог назвал дату возможного потепления отношений между Украиной и РФ

Во время чата для "Главреда" эксперт ответил на вопросы читателей, посвященные опасности "ядерных игр" Северной Кореи.

"Еще делая прогноз на 2017 год, Год Огненного Петуха, я говорил о том, что мир может оказаться на грани ядерной войны. И мой прогноз полностью сбылся. Слава Богу, что до сих пор никто ни в кого не выпустил ракету. Такая опасность будет сохраняться до середины февраля. Что-то может произойти перед началом Олимпийских игр 9 февраля, ведь Южная Корея там рядом. Даст Бог, мы переживем этот период, а дальше нас будет ожидать мирный год, когда ядерное оружие не будет ни в коем разе применено", - сказал астролог.