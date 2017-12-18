В Турции рухнул недостроенный мост
16:37, 18 декабря 2017Мир
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Строительство моста в Турции стоимостью 100 миллионов турецких лир длится с 2013 года. Обвал произошел сразу после завершения построения финальных секций.
В Турции обвалился недостроенный мост / фото hurriyetdailynews.com
На юго-востоке Турции обвалился недостроенный мост, который планировалось сделать самым длинным в стране.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.
Обвал моста произошел в провинции Сиирт.
В результате аварии никто не пострадал. За обвалом восьмой части моста наблюдали около 200 строителей. Причины обвала пока неизвестны.
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Строительство моста стоимостью 100 миллионов турецких лир длится с 2013 года. Обвал произошел сразу после завершения построения финальных секций.
Ожидалось, что длина моста составит 410 метров, высота – 150 метров. Строительство планировали завершить в конце 2018 года.
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