В Турции рухнул недостроенный мост

На юго-востоке Турции обвалился недостроенный мост, который планировалось сделать самым длинным в стране.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.

Обвал моста произошел в провинции Сиирт.

В результате аварии никто не пострадал. За обвалом восьмой части моста наблюдали около 200 строителей. Причины обвала пока неизвестны.

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Строительство моста стоимостью 100 миллионов турецких лир длится с 2013 года. Обвал произошел сразу после завершения построения финальных секций.

Ожидалось, что длина моста составит 410 метров, высота – 150 метров. Строительство планировали завершить в конце 2018 года.