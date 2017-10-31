В Германии заявили о предупреждении "тяжелого теракта" после задержания 19-летнего сирийца

Немецкой полиции удалось предотвратить "тяжелый теракт". Об этом во вторник, 31 октября, заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер после задержания 19-летнего сирийца в городе Шверини, федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания.

Как сообщает DW.com, молодого человека подозревают в подготовке исламистского теракта с применением взрывчатки.

По словам де Мезьера, подозреваемого задержали вовремя: "достаточно поздно, чтобы обеспечить доказательства, и достаточно рано, чтобы надежно предотвратить опасность", цитирует информагентство dpa. Министр поблагодарил за высококачественную работу сотрудников Федерального ведомства по охране конституции, уголовную полицию, спецназовцев и других участников спецоперации.

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Угроза исламистского терроризма в Германии, как и ранее, остается значительной, констатировал де Мезьер. Он подчеркнул, что правоохранительные органы и спецслужбы ФРГ тесно сотрудничают на уровне страны и на международном уровне.

Задержанный сириец давно находился в поле зрения правоохранителей. По данным полиции, в июле 2017 года он начал искать нужные для создания мощной взрывчатки химические вещества. Пока неизвестно, имел ли задержанный конкретную мишень для совершения нападения. В связи с задержанием молодого человека полиция обыскала несколько домов в Шверини и Гамбурге.