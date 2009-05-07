Финал «Евровидения – 2009» в Москве будут вести Алсу и Ургант
22:23, 07 мая 2009Мир
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Информация организаторов конкурса
Финал «Евровидения – 2009» в Москве будут вести певица АЛСУ и телеведущий Иван УРГАНТ.
Об этом УНИАН сообщили организаторы конкурса.
Также сообщается, что полуфиналы конкурса будут вести супермодель Наталья ВОДЯНОВА и телеведущий Андрей МАЛАХОВ.
Как сообщал УНИАН, финал "Евровидения-2009" состоится 16 мая в, а полуфиналы пройдут 12 и 14 мая в московском спорткомплексе "Олимпийский".
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