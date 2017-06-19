В Париже снова паника: автомобиль протаранил полицейский фургон, центр города оцеплен

17:53, 19 июня 2017
Мир
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Одна из машин охвачена огнем, полиция проводит операцию.

Иллюстрация / REUTERS

В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон. По предварительным данным, жертв нет. Водитель был задержан.

Как сообщает Reuters, одна из машин охвачена огнем. Полицейские оцепили место происшествия и закрыли пути к президентскому дворцу. 

По сообщениям СМИ, закрыта также станция метро.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня мужчина с молотком напал на полицейского возле собора Парижской Богоматери.

В Париже действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений джихадистов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек и сотни получили ранения. С тех пор этот режим продлялся пять раз.

Последнее нападение экстремистов в Париже произошло в конце апреля. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автобусу. Один полицейский был убит и еще двое получили ранения. Нападавшего застрелили. Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

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Теги: #полиция#Франция