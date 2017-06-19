В Париже снова паника: автомобиль протаранил полицейский фургон, центр города оцеплен

В районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон. По предварительным данным, жертв нет. Водитель был задержан.

Как сообщает Reuters, одна из машин охвачена огнем. Полицейские оцепили место происшествия и закрыли пути к президентскому дворцу.

По сообщениям СМИ, закрыта также станция метро.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня мужчина с молотком напал на полицейского возле собора Парижской Богоматери.

Heavily armed police extend cordon. Appear to be searching area. One man is on the ground and one car is stopped in middle of cordoned area. pic.twitter.com/TapQejiTiF — Melissa Bell (@MelissaBellCNN) June 19, 2017

В Париже действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений джихадистов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек и сотни получили ранения. С тех пор этот режим продлялся пять раз.

Последнее нападение экстремистов в Париже произошло в конце апреля. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автобусу. Один полицейский был убит и еще двое получили ранения. Нападавшего застрелили. Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".