В Афганистане местный военный устроил стрельбу

18:22, 17 июня 2017
Мир
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Военное командование США в Кабуле подтвердило, что они в курсе инцидента в лагере Шахин.

Иллюстация / REUTERS

На военной базе США на севере Афганистана в субботу, 17 июня, произошел инцидент, в результате которого были  убиты и ранены американские солдаты, сообщает Reuters. Представитель 209-го Корпуса афганской армии Абдул Кагар Арам расскзал журналистам о том, что огонь на базе открыл афганский солдат. В результате перестрелки якобы погибли четверо военнослужащих.

При этом командование военного контингента США в Кабуле подтвердило информацию о стрельбе в военной части "Шахин" в городе Мазари-Шариф, но отрицало информацию об убитых.

Собеседник агентства, военный чиновник США, сообщил о том, что в результате атаки был убит один военный, еще один боец получил ранения.

Продолжение темы: В США опровергли информацию о смерти своих военных в Афганистане 

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Теги: #Афганистан#военные базы США в Афганистане#погибель военных