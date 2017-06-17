В Афганистане местный военный устроил стрельбу

На военной базе США на севере Афганистана в субботу, 17 июня, произошел инцидент, в результате которого были убиты и ранены американские солдаты, сообщает Reuters. Представитель 209-го Корпуса афганской армии Абдул Кагар Арам расскзал журналистам о том, что огонь на базе открыл афганский солдат. В результате перестрелки якобы погибли четверо военнослужащих.

При этом командование военного контингента США в Кабуле подтвердило информацию о стрельбе в военной части "Шахин" в городе Мазари-Шариф, но отрицало информацию об убитых.

Собеседник агентства, военный чиновник США, сообщил о том, что в результате атаки был убит один военный, еще один боец получил ранения.

Продолжение темы: В США опровергли информацию о смерти своих военных в Афганистане