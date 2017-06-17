В США опровергли информацию о смерти своих военных в Афганистане

Пресс-секретарь военного командования США в Кабуле опроверг информации о гибели американских солдат на военной базе "Шахин", о чем ранее заявили в афганской армии. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеТрамп дал зеленый свет увеличению количества военных в Афганистане

Он отметил, что семеро военных США были ранены во время стрельбы и один афганец убит , еще один травмирован. По словам пресс-секретаря, американские солдаты были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что на военной базе "Шахин" на севере Афганистана во время стрельбы погибли по меньшей мере четыре американских военных. Отмечалось, что огонь открыл афганский стрелок.