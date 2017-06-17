В США опровергли информацию о смерти своих военных в Афганистане
20:44, 17 июня 2017Мир
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В руководстве армии отметили, что семеро военных США получили ранения во время стрельбы и один афганец убит, еще один травмирован.
Иллюстрация / REUTERS
Пресс-секретарь военного командования США в Кабуле опроверг информации о гибели американских солдат на военной базе "Шахин", о чем ранее заявили в афганской армии. Об этом сообщает Reuters.
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Он отметил, что семеро военных США были ранены во время стрельбы и один афганец убит , еще один травмирован. По словам пресс-секретаря, американские солдаты были эвакуированы.
Ранее сообщалось, что на военной базе "Шахин" на севере Афганистана во время стрельбы погибли по меньшей мере четыре американских военных. Отмечалось, что огонь открыл афганский стрелок.
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