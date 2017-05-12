Российский истребитель пролетел в шести метрах от разведывательного самолета США

Российский истребитель пролетел примерно в шести метрах (20 футах) от американского разведывательного самолета в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом заявила представитель ВМС США в Европе Памела Кунце, сообщает NBC News.

Кунце отметила, что инцидент произошел еще 9 мая и командир американского самолета признал действия российского истребителя безопасными и профессиональными.

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Кунце отметила, что Poseidon занимался выполнением рутинных задач"

В издании также отметили, что 20 футов (около шести метров) ранее считались американскими военными небезопасным расстоянием для подобных маневров. Однако, по словам Кунце, дистанция — это лишь один из критериев при оценке профессионализма сближения. Она сказала, что в учет необходимо также принимать скорость, высоту, видимость и другие факторы.

Как сообщал УНИАН ранее, Пентагон поддержал план инвестиций около 8 миллиардов долларов, необходимых для увеличения присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение следующих пяти лет.