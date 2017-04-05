В Москве задержали лидера дагестанских дальнобойщиков – СМИ

После пресс-конференции объединений дальнобойщиков России задержан организатор Объединения перевозчиков Республики Дагестан Рустам Малламагомедов.

Как сообщает российская «Новая газета», активиста задержали сотрудники правоохранительных органов на выходе из медиацентра «Новой газеты» в Хохловском переулке в Москве.

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«По всей видимости, двое оперативников в штатском ожидали окончания пресс-конференции, в которой принимал участие Рустам и другие представители объединений дальнобойщиков. Представившись сотрудниками московского Уголовного розыска, не предъявив оснований, сообщили, что Рустам задержан и будет направлен в районный отдел полиции. Затем подъехала тонированная Lada Largus без номерных знаков, в которой оперативники увезли задержанного», – сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, в России стартовала новая волна протестов дальнобойщиков, выступающих против системы сбора платы за проезд федеральными трассами «Платон».