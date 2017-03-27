Я против поборов: в России начались новые митинги, на этот раз устроенные дальнобойщиками

В России стартовала новая массовая акция протеста, на этот раз дальнобойщиков, протестующих против системы сбора платы за проезд федеральными трассами «Платон», пишут «Свободные новости».

В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон» https://t.co/WmJFz9VKp1pic.twitter.com/w8DfKIKx8Q — СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ (@narodprotiv) March 27, 2017

Отмечается, что о начале митингов сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.

Оренбургские дальнобойщики присоединились ко Всероссийской стачке https://t.co/Iy8rVu818wpic.twitter.com/yb69xIjYow — Оренбург 1743 (@1743_ru) March 27, 2017

Водители выстроили грузовики вдоль трасс. В некоторых регионах участники акции уже организовываю полевую кухню, биотуалеты и прочее.