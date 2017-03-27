Я против поборов: в России начались новые митинги, на этот раз устроенные дальнобойщиками
12:33, 27 марта 2017Мир
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Водители выстроили фуры вдоль трасс.
Водители протестуют против системы "Платон" / twitter.com/1743_ru
В России стартовала новая массовая акция протеста, на этот раз дальнобойщиков, протестующих против системы сбора платы за проезд федеральными трассами «Платон», пишут «Свободные новости».
В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон» https://t.co/WmJFz9VKp1pic.twitter.com/w8DfKIKx8Q— СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ (@narodprotiv) March 27, 2017
Отмечается, что о начале митингов сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.
Оренбургские дальнобойщики присоединились ко Всероссийской стачке https://t.co/Iy8rVu818wpic.twitter.com/yb69xIjYow— Оренбург 1743 (@1743_ru) March 27, 2017
Водители выстроили грузовики вдоль трасс. В некоторых регионах участники акции уже организовываю полевую кухню, биотуалеты и прочее.
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