Я против поборов: в России начались новые митинги, на этот раз устроенные дальнобойщиками

12:33, 27 марта 2017
Мир
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Водители выстроили фуры вдоль трасс.

Водители протестуют против системы

В России стартовала новая массовая акция протеста, на этот раз дальнобойщиков, протестующих против системы сбора платы за проезд федеральными трассами «Платон», пишут «Свободные новости».

Отмечается, что о начале митингов сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.

Водители выстроили грузовики вдоль трасс. В некоторых регионах участники акции уже организовываю полевую кухню, биотуалеты и прочее.

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Теги: #Россия#протесты#дальнобойщики