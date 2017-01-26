В Польше две автокатастрофы заблокировали движение всего шоссе (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Не заметив препятствия, в место аварии один за другим врезалось четыре десятка авто.

Впоследствии, когда полиция уже прибыла на ДТП, на другом отрезке той самой дороги столкнулись тридцать автомобилей.

Ранения получили 20 человек.