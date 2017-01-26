В Польше две автокатастрофы заблокировали движение всего шоссе (видео)

21:35, 26 января 2017
Мир
938 0

Два грузовика столкнулись лоб в лоб, перекрыв национальную трассу вблизи Лодзи.

В Польше две автокатастрофы заблокировали движение всего шоссе /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии, 16 погибших (фото)

Не заметив препятствия, в место аварии один за другим врезалось четыре десятка авто.

Впоследствии, когда полиция уже прибыла на ДТП, на другом отрезке той самой дороги столкнулись тридцать автомобилей.

Ранения получили 20 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Польша#ДТП