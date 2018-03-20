О.Довгий: Если нас критикуют чиновники, исчерпавшие ресурс доверия, это свидетельствует о нашей правоте

Олесь Довгий: Если нас критикуют чиновники, которые исчерпали ресурс доверия, это свидетельствует о нашей правоте

В последнее время в печати усилилась критика нынешней столичной властисо стороны бывшего городского председателя Александра Омельченко. Прокомментировать упреки экс-мэра и ответить на актуальные вопросы из городской жизни мы попросили секретаря Киеврады Олеся Довгого.

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРИТЬ, ЧТО ОМЕЛЬЧЕНКО СОЗНАТЕЛЬНО ПРЕВРАТИЛСЯ В ЧЬЮ-ТО МАРИОНЕТКУ

– Господин Олесь, первый вопрос имеет отношение к упрекам в адрес команды Черновецкого со стороны бывшего мэра Омельченко. В последнее время Александр Александрович подверг острой критике действия новой столичной власти.

– Я хорошо знаком со всеми заявлениями Александра Омельченко. Некоторые из них действительно справедливые, поскольку Александр Александрович достаточно длительное время руководил Киевом и хорошо знает городские проблемы. В то же время хотел бы акцентировать внимание на нескольких моментах.

Команда Леонида Михайловича унаследовала от Омельченко не только позитив, который экс-мэр все время подчеркивает, но и целый ряд проблем, к созданию которых он и члены его команды имели непосредственное отношение. И замалчивать это мягко говоря, не очень корректно со стороны Александра Александровича...

Обращает внимание то, что большинство заявлений господина Омельченко или дословно, или с незначительными правками появились сразу в нескольких изданиях. Если человек, который так держался за свое кресло, что в конце концов его потерял, везде повторяет одно и то же, то все это очень похоже на чей-то политический заказ. Не хочется, конечно, верить, что Александр Александрович, которому, без сомнения, досадно от того, что он проиграл выборы, сознательно превратился в чью-то марионетку.

Наша команда открыта для критики, но мы не воспринимаем кулуарной непорядочности и политических игрищ за нашими спинами. Киевляне – люди мудрые и понимают, что когда нас критикуют чиновники, которые исчерпали ресурс доверия, это свидетельствует лишь о нашей правоте и о правильном выборе направления нашей деятельности.

– Кстати, что касается открытости столичной власти... СМИ достаточно прохладно восприняли ограничение в общении с журналистами, ввденное с недавних пор в горадминистрации.

– Я бы хотел четко дать понять журналистам, что никакой цензуры ни в КГГА, ни в Киевраде – не существует. Нашей команде от предшественников достался сложный управленческий механизм, который из-за бюрократической неловкости часто пробуксовывает и тормозит. Более того, мы унаследовали чиновников, которые то ли по причине заангажированности старой командой, то ли из-за своего неумения или нежелания работать, часто откровенно бойкотировали решения КГГА и Киеврады. И при этом, не желая оставить свои насиженные места, позволяли себе налево и направо раздавать комментарии.

Сейчас продолжается кадровое формирование новой профессиональной менеджерской команды, которая будет отстаивать нашу общую идеологию. Об этом говорил и Леонид Черновецкий. Именно этим, а не какими-то мифическими намерениями якобы ограничить свободу слова, и объясняется принятое решение.

Кроме того, отношения СМИ с властными структурами должны базироваться на взаимном уважении и открытости. А этому должны учиться обе стороны. Почему, например, некоторые ваши коллеги прибегают к откровенному черному пиару, дезинформируя своих читателей? Почему СМИ официально не обнародовали информацию о своих реальных владельцах и их политической принадлежности? Почему, наконец, некоторые газеты, допуская сознательные ляпы, как то – перекручивание заявлений должностных лиц, их фамилий, имен и отчества, даже не считают нужным извиниться, а сразу кричат о якобы каких-то „ущемлениях”?

Пока во взаимоотношениях прессы и власти будет столько „почему”, до тех пор будут иметь место взаимные претензии и определенная неуместность. Поэтому хочу обратиться ко всем журналистам: друзья, давайте идти друг навстречу другу. Наша команда открыта для публичного диалога.

НЕ НУЖНО ГАДАТЬ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ: МЫ ПРИШЛИ ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

– По поводу кадровой политики у господина Омельченко также было достаточно много упреков в адрес столичной власти.

– Для создания нормальной команды по управлению городом нужно время. Я хочу напомнить, сколько времени ушло на формирование предыдущей команды. Фактически она формировалась на протяжении последних десяти лет. А теперь господин Омельченко еще и обижается на некоторых своих бывших коллег, которые решили вложить свой опыт и знание в общее решение киевских проблем.

Что же касается нашей команды, то это прежде всего сплав молодости и опыта. Мы хотим полностью изменить отношение граждан к властным структурам. И то, что мы уже успели сделать, – становится примером для других городов Украины. Возьмите те же общественные слушания. Нам приятно, что эта форма публичного общения власти с гражданами активно подхватывается в других городах.

И еще, хотел бы обратиться к нашим политическим оппонентам: не нужно гадать на кофейной гуще по поводу длительности пребывания при власти в Киеве команды Леонида Черновецкого. Мы пришли всерьез и надолго. Для тех, кто хочет работать на благо киевлян, у нас всегда открыты двери. Пример – назначение депутата от БЮТ Александра Притыки исполнителем обязанностей заместителя председателя КГГА. Те же, кто стремится заработать себе политические дивиденды лишь на критике и на безосновательных обвинениях, – вряд ли будут иметь хоть какие-то перспективы. Убежден, что киевляне это прекрасно понимают.

– Существует ли в настоящее время оппозиция к господину Черновецкому, к членам его блока, к вам лично?

– Оппозиция необходима для любой власти. Но, опять же, какая это оппозиция? Если речь будет идти о Киевраде, то, вспомните, с какой агрессией депутаты из некоторых фракций пытались давить на столичного председателя, на меня, как на секретаря Киеврады. На сегодняшний день мы поладили.

Депутаты, как никто другой, должны понимать, что преодолеть накопленные проблемы и сделать действенным хозяйственный механизм столицы можно только вместе. В конструктивном сотрудничестве. И следующая сессия Киеврады, которая состоится 28 сентября, станет очередным тому доказательством.

ЕСЛИ КОМУ-ТО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В МЭРЫ, ТО, ПОЖАЛУЙСТА, – НО НЕ В КИЕВЕ

– Много разговоров в последнее время вокруг решения ЦИК относительно продолжения срока регистрации Черновецкого народным депутатом и по поводу инициативы внесения изменений в Закон „О столице”, согласно которым функции городского председателя и главы КГГА могут быть разделены. Как вы это прокомментируете?

– Леонид Михайлович неоднократно отмечал, что остается мэром Киева. Прибавлю – как минимум, до 2011 года. А если кому-то уже сейчас очень хочется баллотироваться в мэры, то, пожалуйста. Но не в Киеве.

Что же касается депутатского мандата Верховной Рады, то все точки над „і” уже расставила Центральная избирательная комиссия. Я бы не хотел, чтобы наши политические оппоненты спекулировали на этой теме и рекомендовал бы им прежде чем что-то заявлять, хорошо изучить правовые нормы.

Вероятность внесения изменений в Закон „О столице” является мизерной. Объяснюсь. Киев – не только столица государства, но и мощный народнохозяйственный механизм. Любой сбой в работе этого механизма – а передел полномочий между Киеврадой и КГГА это и есть сбой – никому не нужен, поскольку пострадает экономика города, пострадают граждане. Даже тем, кто инициирует разработку изменений в закон, это в действительности ненужно. Им нужна временная тема для политического пиара. Эдакая „страшилка”, способ давления на власть.

Сразу хочу предостеречь: наша команда не допустит дестабилизации основ самоуправления в Киеве, потому что за нами стоят миллионы киевлян.

Беседовала Инна Андалицкая