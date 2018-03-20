Подожду, пока Президент отменит незаконный указ о моей отставке

Александр Омельченко приехал в редакцию УНИАН бодрый и веселый.

В свои 68 бывший мэр столицы держит прекрасную физическую форму и не оставляет себе шансов на долгий отдых – готовится вернуться во власть.

Сан Саныч, как всегда, много курил, скромно отведал коньячку и угостил медом с собственной пасеки.

БЕЗ ВЕДОМА ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕМЬЕРА ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВР НИКТО БЫ ЧЕРНОВЕЦКОМУ ОТСРОЧКИ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ДЕПУТАТОМ ВР НЕ ДАЛ Александр Александровичу, вопрос как к рядовому киевлянину: как вы оцениваете деятельность нынешней городской власти?

Я считаю, что оценки такой просто не может быть. Ни по старой пятибалльной системе, ни по новой двенадцатибалльной. Ее просто нет. Власть, которая прошла в Киеве на выборах, отличается от всех властей за последние 15 лет. Никогда в Киеве ни председатель Киевсовета, ни городской голова не избирался с таким низким показателем – 32 процента.

32% набрал Черновецкий, 24% – Кличко и 21% – Омельченко. По логике, при таком раскладе выборы должны были бы проходить в два тура. Тогда Черновецкий и Кличко вышли бы в финал. И в финале один из них набрал бы более 50%.

Я всегда считал и считаю, что городской, сельский, поселковый председатель – как и на выборах президента – должен набрать свыше 50%.

Знаете, народным мэром себя может называть тот, кто набрал больше 60%. Больше 50% – называй себя скромно мэром. А если набрал треть, то вообще не имеет права так себя называть. Проголосовало около 70% киевлян. То есть за Черновецкого проголосовал даже не каждый пятый киевлянин...

Следовательно, и оценку действиям власти дать сегодня невозможно. Дать неудовлетворительную – это ближе всего. Почему? Первая сессия Киевсовета прошла с нарушениями – в актовом зале Черновецкий сам помогал счетной комиссии считать голоса. Эта сессия нелегитимна... Черновецкий не мог считать свой голос в качестве городского председателя, потому что он был избран депутатом Верховной Рады. И потому он или народный депутат, или городской голова. Полномочия у него на то время были двойными – старый мандат он не сдал, как все депутаты к новой сессии, а новым председателем был избран.

Вторая сессия – также нелегитимная. Когда выбирали секретаря Киевсовета, депутат Сташук принял участие в голосовании как депутат городского совета, хотя был избран и депутатом районного совета. А двойным депутатом быть закон запрещает.

И еще: в сессионном зале, где работает система Рада, сессии не проводятся. А проводятся они в колонном зале методом поднятия мандатов. Есть опасения, что покажут себя нелегитимными и третья, и четвертая, и пятая сессии.

Сколько решений было принято на сессии в период с апреля по август? Несколько десятков. А должно быть принято двести, триста...

О чем это свидетельствует? О том, что городской аппарат не работает. Нет кадров. А где кадры? Пригласили Валерия Пустовойтенко, Анатолия Голубченко... Я ничего против них не имею, но это все “бывшие”. При всем уважении к Ивану Салию, который сегодня исполняет обязанности заместителя председателя КГГА, он по статусу не имеет права быть заместителем. Головач исполняет обязанности – тоже не имеет такого права. Это полный кризис власти.

А почему, кстати, уволился Пустовойтенко? Он так толком и не объяснил причины... Как почему? На одном из заседаний Черновецкий назвал его “главным мусорщиком”.

Так вот я продолжу...

А на каком основании ЦИК продлил Черновецкому право быть народным депутатом до 1 сентября? На каком основании ЦИК принимает решение продлить право Черновецкому быть народным депутатом до 1 декабря? Только из-за того, что Президент, председатель ВР и глава правительства хотят реформировать судебную систему?

Если Виктор Ющенко судился с Виктором Януковичом при режиме Леонида Кучмы в Верховном суде за ошибки или нарушения ЦИК, и в той, по мнению Ющенко, негативной среде, выиграл суд. Так на каком основании при режиме позитивного Президента Ющенко и позитивном председателе ЦИК – поскольку там нет Кивалова – председатель Центризбиркома во второй раз принимает незаконное решение продлить срок единственному из 450 народных депутатов? Так действует ли у нас Конституция и законы Украины? Я вам даю ответ – нет. Я выучил систему власти за 10 лет, возглавляя ее в Киеве при трех президентах и 12 главах правительства. Без ведома Президента, или главы правительства, или председателя ВР, или с согласия двух из них, или всех трех ЦИК никогда бы не принял такого неправомерного решения. Потому вопрос не к Черновецкому, а к единственному лицу в государстве – гаранту Конституции.

Почему слышатся упреки правосудию, когда примером для всех в государстве должно быть первое лицо – Президент?

Если бы 450 депутатов, среди которых сегодня лишь господин Черновецкий имеет такие привилегии, могли обосновать вескими причинами и отсрочить регистрацию депутатами, – не было бы Рады. Кого-то бизнес не отпускает, кто-то хотел бы побыть министром...

Если Черновецкий боится потерять неприкосновенность народного депутата, значит, у него есть причины...

Кстати, я перед выборами снял свою кандидатуру из списка “Нашей Украины”, где я был третьим номером. Не создавал себе запасных аэродромов, как это делает сегодня Черновецкий. Он зубами держится за депутатство, потому что боится “прикосновенности”.

Мы много говорим о реформировании судебной системы, а особенно Виктор Андреевич говорит о правосудии. А я спрашиваю, почему незаконно уволенный Пискун не может выиграть суд при режиме Ющенко? Почему Виктор Андреевич незаконно снял Жовтяка с должности главы Киевской обладминистрации? Почему Ющенко незаконно освободил от должности главы Киевской городской государственной администрации Александра Омельченко? Разница только в том, что Пискун и Жовтяк судятся, а для Омельченко уже не модно будет третьим судиться на таком уровне.

СУДИТЬСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ БУДУ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОЧУ БЫТЬ ТРЕТЬИМ А с Вашим освобождением от должности председателя КДМА – в чем нарушение?

Нарушение было вот какое. Я написал Президенту в апреле официальное письмо о предоставлении отпуска. Ответа я так и не получил до сих пор. Это нарушение закона о государственной службе. Кроме того, я был уволен Президентом во время пребывания в больнице. Каждый студент юридического факультета знает, что это грубое нарушение.

И третье нарушение – в приказе написано: “Освободить Александра Омельченко от должности главы Киевской городской госадминистрации”. Нет мотива освобождения и мотива трудоустройства.

У меня накопилось 211 дней отпуска за 10 лет.

Юристы должны были обосновать причины, а Президент должен был предложить другую работу – поскольку я являюсь служащим первого ранга.

Все же будете судиться? Меня уже не раз спрашивали об этом. Я говорил, что не юристы Еханурова готовили незаконное представление, не юристы Президента готовили незаконный приказ. Это делали господин Ехануров и господин Ющенко. И когда я ставил вопрос Анатолию Матвиенку, когда он уходил с должности заместителя Рыбачука: “Ты визировал?” – “Визировал”. – “Как ты мог такое сделать?” – “Сан Саныч, не задавай мне трудных вопросов, я только исполнитель”.

Судиться не буду. Я буду ждать, пока Президент станет гарантом закона для каждого гражданина Украины. Может начать хотя бы с меня. И сам отменит незаконные указы по Пискуну, по Омельченко, по Жовтяку, и если есть другие примеры – то по всем другим. У меня много времени, чтобы ждать. Если Пискун судится целый год, то, возможно, я без суда дождусь быстрее.

ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА НУЖНО РАЗДЕЛИТЬ Ходили слухи, что Янукович может сделать ставку на вас как на будущего мэра. Возможно, для того, чтобы отодвинуть Черновецкого... Также была информация, вроде бы могут быть внесены изменения в закон, согласно которому должности главы КГГА и председателя Киевсовета будут разделены... Первый раз слышу от вас, что Янукович делает ставку на меня... А что касается изменений, дополнений к закону о городе Киеве как столице – об этом знаю. В 1996 году я одновременно был председателем Киевсовета и городским депутатом и был главой Киевской городской государственной администрации. Тогда это разрешалось законом, пока в 1999 году не вышел закон о Киеве и прошли выборы городского председателя. И уже по закону я не имел права быть депутатом. Я четко придерживался закона.

Сегодня произошли политические перемены, политическая реформа, выборы в советы всех уровней прошли на пропорциональной основе, и сегодня уже есть основания, чтобы власть в Киеве пересмотреть с точки зрения концентрации ее к более демократичной, легитимной политической системе. Потому и возможно в Киеве – городской председатель как председатель для всех киевлян, а глава исполнительной административной власти в столице – как для всех украинцев. Думаю, что возможны изменения к закону о городе Киев, где будет два должностных лица.

Но разделение должностей главы КГГА и городского председателя неминуемо приведет к конфликту...

Политическая реформа должна иметь продолжение на местах.

В государстве есть признаки борьбы за политическую власть. Когда эта борьба должна завершиться на всех уровнях – государственном, областном, районном, городском? После выборов. На второй день. Нужно жить по Конституции, законам, а у нас прошли полтора года после выборов Президента, полгода после выборов в парламент и в местные советы, а политическая борьба продолжается.

Если вам предложат возглавить администрацию, вы согласитесь? Я вам отвечу искренне: не предложат.

Почему? Это вопрос не ко мне.

За последние месяцы у меня состоялись беседы с Председателем Верховной Рады, с главой правительства, с Президентом о моей дальнейшей судьбе, а ее я вижу только в работе – в творческой, активной, общественной, политической, административной. Я не хочу себя переоценивать, но у каждого человека есть амбиции, у меня амбиции высоки, и я этого не стесняюсь. Я сегодня способен рано начинать работу, поздно заканчивать и больших перерывов за день не делать. К сожалению, мои разговоры с Морозом, Ющенко, Януковичем конкретных решений не дали.

А какие-то другие предложения вам поступали? Какие-то поступали, но “какие-то” не подходят. А других будем ждать. Предлагали в пределах Украины. За рубежом я уже не хочу работать. Потому что в своей жизни уже успел: полтора года в Кабуле на должности советника. Потом – в разрушенной землетрясениями Армении.

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ОБЩЕНИЕ ДОЛЖНО ВЕСТИСЬ НА ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ Несколько политических вопросов, которые сегодня во всех на устах. Поддерживаете ли идею русского языка как второго государственного? Минимум в отдельных регионах – Крыму, части Донбасса – как регионального языка с правом официального общения, переписки и делопроизводства. За пределами этих регионов, на государственном уровне – общение на едином государственном языке.

Многие украинцы учились только по-русски, им сейчас тяжело перестраиваться. Они могут говорить на смешанном языке. Потому подход должен должен быть и человеческий, и государственный.

Но есть у меня и другой ответ. На каком основании Президент назначает председателем КГГА человека, не владеющего украинским языком? Ведь в законе о государственном служащем записано: должен владеть украинской языком. Почему Президент Украины борется за украинский язык в Крыму и Донбассе, когда в столице, в сердце и душе украинизации назначается главой городской администрации лицо, не владеющее украинским языком? Это насмешка, оскорбление для всех и, в первую очередь – для авторитета Президента.

Поддерживаете ли Вы идею федерализации в том понимании, как ее пропагандирует Партия регионов?

Этот вопрос может быть спорным. Это касается каждого из нас, потому что это наше право, это свобода и воля каждого гражданина. Думаю, что это вопрос всеукраинского референдума. Я считаю, что такие вопросы сегодня политизируют, они вносят напряжение в общество. Вы говорите о федеральном устройстве в Украине. Советский Союз был построен как федерация, республики практически были самостоятельны, но Союз был федеральным. И Россия осталась федеральной, многонациональной, большой и многообразной. Америка тоже федеральна, а немецкие земли – это тоже федеральный уклад. Но там, где есть единая религия, единая ценность, в таких странах, как Италия, Франция, о федерации речи быть не может.

Украина имеет исторические, естественные особенности. Я говорю о Крыме, Карпатах, Востоке и Западе. И потому это вопрос решить “саблей сплеча” было бы несправедливо. Нужно услышать мнение людей, учесть общеукраинские государственные интересы.

С кем из политиков сейчас общаетесь? Имел встречи с руководителями всех трех ветвей власти. Вижусь с депутатами: с Михаилом Поживановым, Станиславом Сташевским, Николаем Томенко, Василием Горбалем, Владимиром Сивковичем.

Я не делил депутатов по партиям и взглядам, когда был городским председателем. Другое дело, кто как часто появлялся, когда они лоббировали определенные вещи...

Вы помогали им?

С точки зрения порядочности, не скажу – помогал, скорее способствовал.

В КИЕВЕ ЗВУЧИТ “ЛЕПЕТ МЛАДЕНЦА” Хотелось бы поговорить о городских делах. Мэр Киева планирует ввести дифференцированные тарифы, в частности, на жилищно-коммунальные услуги для бедных и богатых киевлян. Насколько реально воплотить эту идею в жизнь? Пока то, что озвучивает господин Черновецкий, называется “лепет младенца”. Наговорено столько необдуманного за несколько месяцев, что не лезет в голову. Это же болтовня, клоунада.

Пока еще работает старая система, утвержденная прошлой властью, бюджет – обоснованный, экономический, сильный, лучший бюджет за все годы Киева. Об этом было сказано нашей властью в конце прошлого и начале этого года. Несмотря на все это, программы в этом году за 8 месяцев провалено.

Провалено строительство метрополитена, три месяца люди не получают заработную плату, до сих пор не получен кредит для строительства метро на 100 млн. Тендеры якобы проводятся... Они проводятся для того, чтобы грабить бюджет.

Что из провозглашенного новым мэром воплощается?

Остановлено строительство Подольско-Воскресенского моста, не сдан лучший строительный проект на Левом берегу – Киевский городской центр сердца... Ничего подобного нет во всей Европе! Мы получили кредитные средства, его следовало сдать ко Дню независимости. Детский центр кардиологии, который был готов еще в апреле, теперь стоит заброшенный. А где второй выход со станции метро “Дарница”?

Сегодняшняя власть Киева вместо этого занимается рекетом... Ни у одного министра не сидит невестка или зять в кабинете первого заместителя. А зять Черновецкого сидит в бывшем кабинете первого заместителя КГГА. И каждое решение, которое проходит через него, – это же финансовый рекет.

А как можно было поднять цены на хлеб на 37%, имея на 1 августа 43 тыс. тонн зерна, закупленного еще нашей властью по старым ценам? Пересмотреть цену на хлеб можно было только с 1 ноября, когда будут установлены цены на нынешний урожай, изменить цену на хлеб можно было лишь в пределах 12–17%. А как понять распоряжение Черновецкого отделить энергетический холдинг от “Киевэнерго”? А как вам попытка Черновецкого приватизировать банк “Крещатик”, фактически сделав его дочерним предприятием “Правэкса”?

Разве в администрации Президента это не известно? Разве органы МВД, СБУ, прокуратуры не видят этого? За это скоро нужно будет очень серьезно отвечать.

Возвращаясь к теме новых тарифов для бедных и богатых скажу: Черновецкий, назвавший себя миллионером, пусть сам пример подаст. Пусть “Правэкс-банк” профинансирует хоть одну программу в Киеве. Пусть покажет пример всем миллионерам Киева и Украины, как нужно жертвовать в бюджет несколько миллионов, а не занимается рекетом предприятий города.

Господин Черновецкий предлагает увеличить строительство социального жилья в городе... Это пафосные непродуманные вещи Черновецкого и его помощников, которые, как и их шеф, не знают дела.

Социальное жилье всегда было в наших программах. Было 8%, потом 12%, три года назад сделали 18% сборов всех застройщиков. Нас ругали за “вакханалию” в строительстве Киева. Но такую “вакханалию”, как в Киеве, нужно сделать по всей Украине! Киев реализовывал треть капиталовложений от объема по всей Украине.

А назовите мне хоть один объект, который был отменен или откорректирован сессией нового Киевсовета. Продолжается вертеться колесо, запущенное нашей властью. Даже при сегодняшних ошибках и попытках ставить палки в колеса, наши колеса еще долго выдержат, и спицы выдержат, потому что маховик работает в интересах Киева и киевлян.

Сколько было шумихи вокруг строительства на Грушевского, 9! Там был вопрос о месте расположения. Пройдены все суды вплоть до Верховного, и инвестор победил. А шум стоял на уровне всех политиков – Порошенко, Черновецкого, Бондаренко, Кличко и даже Президент рекомендовал его снести. А сегодня у меня вопрос другой: почему рядом, свая в сваю, ведется строительство нового такого дома? Возможно, допустили градостроительную ошибку. Она не фатальная – холмы будут зелеными, Днепр тоже не исчезнет, но почему же повторяются эти ошибки?

Киев нужно беречь, потому что начались злоупотребления. Мосты, строительство которых сейчас остановлено, важны не только для железнодорожного транспорта, но и для соединения и развития левой части Киева как будущего единого целостного комплекса. Кроме этих двух, нужны еще три, причем в ближайшие 10 лет. Один – на севере города, за Оболонью, один – в районе Дмитровки, за Чапаевкой. И третий – в районе Обухова для объездной железной дороги, чтобы через город не шли транзитные поезда.

Программа развития города продолжает по инерции работать. Но идет срыв сроков строительства стратегических объектов, не утверждаются новые стройпроекты. Думаю, в этом году уже будут последствия.

ЧЕРНОВЕЦКИЙ ВЫЗЫВАЛ МОИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И СПРАШИВАЛ: "ГДЕ АКЦИИ ОМЕЛЬЧЕНКО?" Выполнит ли город бюджет? Он в этом году такой, что нужно иметь диверсантов, чтобы его не выполнить. Да и то вряд ли получится. А вот когда будет формироваться бюджет на следующий год, тогда уже и увидим результаты работы новой власти.

Что Вы можете сказать о заявлениях нынешнего мэра об увеличении поступлений в бюджет города на 200 млн. в связи с приходом новой команды?

Такие заявления в уста Черновецкому, без сомнения, вложил заместитель председателя КГГА Виктор Падалка. Покажите постатейно доходную и расходную части бюджета. Тогда все будет видно, и можно будет дать оценку. Это может быть популизм... Но в экономической деятельности, административной, финансовой популизма не должно быть.

Это, мягко говоря, неправда.

Бюджет Киева в этом году (принят в прошлом году) давал полные основания до конца года не пересматривать цены на хлеб, коммунальные выплаты и так далее.

Очень странно, что советник Президента Павел Гайдук говорит: не вижу ничего страшного в том, что хлеб будет дороже. И что теперь не из Киева, а в Киев будут привозить хлеб.

Хлеб – политическая визитная карточка Киева еще с советских времен. Это даже политический вопрос Киева как столицы. Почему этого не понимают в Секретариате Президента, не понимало прошлое правительство?..

Киев всегда был примером для других городов Украины: и по зарплатам учителям, повышению надбавок медикам, по питанию детям, помощи матерям-одиночкам... Шесть лет стабильности цен на общественный транспорт! Сейчас спрашиваю Салия: где ваши арбузы? Так и пишите: это я, Сан Саныч, на Ивана Николаевича жал. И он сидел по ночам, отправлял пустые баржи на Херсон и загруженные – на Киев и докладывал цены. И заместитель председателя КГГА Юрий Рассада докладывал мне цены на фрукты на месте. Зерно закупали первыми и самое дешевое по всей Украине. Сегодня они говорят: это рынок. Разве это рынок? Это базар!

Это попытка рекета – акционирование по Киевэнерго, Киевмлыну, Киивхлебу, метрополитену и, конечно, банку “Крещатик”.

Я хочу предупредить всех: дурь эту из башки мы вытряхнем, чтобы в головах было серое вещество, а не что-либо другое.

Что сейчас происходит с банком “Крещатик”? Во многих коммунальных предприятиях есть акции банка “Крещатик”, и контрольный пакет банка всегда имел Киевсовет. То, что делается сегодня, – афера, продуманная юристами Черновецкого. Акционируя коммунальные предприятия, они переводят контрольный пакет Киевсовета, автоматически акции банка, которыми владеют эти предприятия, переходят к акционерам, и в течение полугода банк становится банком хитрецов и преступников. А депутаты Киевсовета еще не набрали силы, чтобы противостоять. А те, кто знает, молчат. Потому что тоже имеют свои интересы.

Черновецкий в первые дни работы вызывал моих заместителей и спрашивал: “Где акции Омельченко?” У него в извилинах не умещалось, что можно быть почти 10 лет председателем города и не иметь акций в “Киевмлыне”, “Киевэнерго”, банке “Крещатик” и так далее.

ВПЕРВЫЕ КУЧМА ПЕРВЫМ ПОЗДРАВИЛ МЕНЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ С кем из своих прежних подчиненных сейчас не хотели бы работать? Когда я уходил с должности, собрал всех руководителей подразделений и попросил их передать подчиненным: сохраните свое лицо ради того, чтобы сохранить имеющий опыт персонал администрации. Не проявите себя как пауки в банке. Некоторые, правда, повели себя потом иначе. Но не я им судья.

Обида у меня небольшая – на двух из 12 заместителей, которые не поздравили меня в день рождения. Но в следующий раз, думаю, поздравят дважды.

А Кучма Вас поздравил? (Леонид Кучма и Александр Омельченко родились в один день и год – 9 августа 1938 года.)

В этом году был первый случай за все годы, когда Леонид Даниилович первым позвонил в день рождения. Он всегда был в Крыму, а я в Киеве. А в этот раз я был в Крыму. Он передал трубку почти всем взрослым членам своей семьи, которые по очереди меня поздравили.

Считаете ли себя в оппозиции к нынешней столичной власти?

Пока еще в Киеве нет власти, к которой можно быть в оппозиции, – это клоунада, каламбур, что угодно. Чувствую необходимость контролировать ее действия, чтобы меньше наделали греха, потому что в первую очередь от этого пострадают киевляне. Не просто промахов, а продуманных грехов.

Меня спрашивают, как вы расцениваете факт, что Черновецкий не получает зарплату? Я говорю, он ее не заработал...

ВСЕГДА ДЕРЖУ ПРИ СЕБЕ ЯЩИК МЕДА – КОГО ВСТРЕТИЛ, ТОГО И УГОЩАЮ Еще позвольте несколько вопросов личного плана. Где вы сейчас живете? Бываю везде. На даче младшего сына на Осокорках, на даче старшего, который сейчас за рубежом, а смотреть за домом нужно. На государственной даче – в Конче-Заспе. Бываю везде. Активно поддерживаю свою семью, внуков своих. Возобновил много профессий, которые забыл за время управления городом: водителя (сам езжу за рулем), медбрата (возле пасеки всегда какие-то царапины), телефониста (сам отвечаю на телефон и сам набираю номер). Главное, что прекрасно оздоровился. Был несколько дней в Крыму. Больше люблю центральную Украину. Отдыхаю у родственников на Киевщине и Черкащине.

На каком автомобиле ездите?

На престижном. Если кто-то думает, что я буду ездить на самокате или дамском велосипеде, конечно, ошибается.

Я в разумных пределах самообеспечен. Езжу на джипе – Тойоте. За рулем – по очереди со своим помощником. В один конец я за рулем, он – на телефонах, обратно – наоборот. У моих сыновей тоже по автомобилю, жена – тоже за рулем небольшого внедорожника.

Охраны у меня нет, привилегиями никакими не пользуюсь – ни как афганец, ни как чернобылец, ни как Герой Украины. Нет ни медсестры, ни повара. И не получал ни копейки своей пенсии – все перечисляю на детдома.

А какие часы носите? Эти часы - Orient - купили в Кабуле в 1978 году. Тогда это были самые престижные часы в той стране, стоили 40 долларов. Такие же купил и сыновьям. Это было лучшее, что я там купил. Но ношу их не потому, что они у меня одни. У меня несколько часов, даже точно не скажу сколько – семь или, может, девять. Мне дарили, есть, вероятно, и по три тысячи долларов. А эти часы не снимаю. Они как талисман для меня – еще со времен работы в Кабуле во время войны. Крестик (показывает) тоже всегда при мне. Я его освятил в Иерусалиме.

Что курите и много ли? Сейчас курю самые легкие “Мальборо” – почти две пачки в день. Когда-то, еще мальчиком, начинал курить папиросы “Ракета”, потом “Спорт”, “Прибой”, потом был “Норд”, который в свое время “расшифровывали “Народ, опасайтесь русской демократии”, поэтому его переименовали на “Север”. Есть у меня зависимость, я не стесняюсь.

Как вам удается держать такую хорошую физическую форму? Меня спасают две вещи в жизни: аппетит и сон. Ем все, но умеренно. Какие-то рецепты? Но о чем вы говорите! Иногда рюмку выпьешь – так “налупишься”, закусывая...

Когда-то на мой вопрос о стиле питания Амосов ответил: вы, руководители, мало чем отличаетесь от алкоголиков. Одни утром думают, как бы выпить, а руководитель думает: как бы не напиться сегодня. Но и тот, и другой к ночи пьяны. И добавил: если вечером перегрузил желудок, компенсируй утром недоеданием.

У меня свой режим: утром два сырых домашних яйца и кофе после этого. Сплю шесть часов в сутки. Полностью хватает. Люблю вареники со всем, кроме “с таком”. Знаете, что это? – Без начинки, “так”. Не использую сахар – только мед. У меня целые три пасеки. В разных местах разная кормовая база, и разный мед. И всегда держу в багажнике ящик меда – кого встретил, с кем поздоровался, того и угощаю.

Беседу вели Дмитрий Стаховский и Инна Андалицкая