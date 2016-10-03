В Люксембурге довольны провалом референдума в Венгрии о квотах для мигрантов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Tagesspiel.

Ассельборн, комментируя итоги референдума в Венгрии о квотах ЕС на расселение мигрантов, заявил, что низкая явка (40%), из-за которой голосование признано несостоявшимся, означала, что жители страны оказали «пассивное сопротивление» премьер-министру Виктору Орбану.

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«Это плохой день для господина Орбана и неплохой день для Венгрии и всего Евросоюза», - заявил Ассельборн.

По его словам, решение венгров не прийти на референдум показало, что жители страны настроены проевропейски.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная избирательная комиссия (НИК) Венгрии признала несостоявшимся референдум по миграционным квотам Евросоюза на размещение беженцев из-за низкой явки.